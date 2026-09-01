El presidente de la FIA mostró su apoyo al regreso de la Fórmula 1 a la Argentina

La llegada de Franco Colapinto a la Fórmula 1 en 2024 abrió las puertas a la posibilidad de que la máxima competencia pueda volver a disputarse en territorio nacional, algo que sucedió por última vez con el GP de Argentina 1998. De hecho, el Autódromo Oscar y Juan Gálvez ha entrado en obras de remodelación el año pasado para recibir al MotoGP y obtener la homologación de la FIA para poder albergar nuevamente a la F1.

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El plan para volver a tener a la competencia en la Ciudad de Buenos Aires parece tomar cada vez más forma, sobre todo con la visita de Mohammed ben Sulayem al Congreso Americano Buenos Aires 2026 que se llevó a cabo este lunes. El evento organizado por el Automóvil Club Argentino fue abierto por Javier Milei, quien dejó en claro sus intenciones de que Argentina vuelva a ser sede de la F1 y del Rally.

Ahora bien, la sorpresa se dio horas más tarde con la respuesta del presidente de la FIA, que mostró su apoyo a la iniciativa argentina de volver a albergar a las grandes competencias de la Federación. “Argentina no solo está orgullosa de su historia, está mirando firmemente hacia el futuro”, comenzó el ejecutivo, que resaltó que la pasión por el automovilismo está grabada en la sangre de todos los argentinos.

De hecho, el emiratí enfatizó la importancia histórica de nuestro país, que tuvo al primer gran multicampeón de la máxima categoría con Juan Manuel Fangio. “¿Argentina se merece ser parte del calendario de la F1? La respuesta es sí. Tienen historia, tienen trayectoria, la primera carrera se corrió acá en 1953”, agregó Ben Sulayem durante una entrevista con Eduardo Feinmann después de su discurso en la sede central del ACA en Palermo.

Relacionado con esto, el mandamás de la FIA también aprovechó para señalar que la actual política económica favorece la posibilidad del regreso de la F1. “Aquí, en Argentina, bajo el liderazgo del presidente Javier Milei, la reforma económica y la disciplina financiera también han estado en el centro de la renovación nacional”, había declarado durante su presentación en el Congreso.

En este contexto, Ben Sulayem considera que Argentina es un buen punto para el negocio del automovilismo, sobre todo con la presencia de Colapinto en la grilla y la predisposición del gobierno al desarrollo, la sostenibilidad deportiva y la llegada de inversiones. “Voy a respaldar la iniciativa que haya una carrera de F1 o los rallys mundiales acá en Argentina”, cerró.

Scioli estuvo presente en el evento organizado en el ACA.

El pedido de Milei a la FIA

Durante la ceremonia de apertura del Congreso Americano Buenos Aires 2026, Javier Milei habló del desarrollo automotriz en territorio nacional y aprovechó para hacer el pedido de que las grandes competencias de la FIA vuelvan a la Argentina: “Lo único que faltó durante 28 años fue que el mundo volviera a mirarnos como sede de la máxima categoría del automovilismo, es decir, que en Argentina volviera a existir el mercado para una competición de semejante calibre. Por eso me animo a invitarlos a soñar conmigo. La Argentina que vuelve a ser sede de la FIA es la misma Argentina que tiene todas las condiciones para volver a recibir a la Fórmula 1 y al Rally Mundial en su calendario”.