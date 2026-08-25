MotoGP: el nuevo nombre que recibirá el circuito de Buenos Aires en honor a Juan Manuel Fangio

Después de su despedida de Termas de Río Hondo, el MotoGP abandonó su fecha en Argentina a la espera de las remodelaciones en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, que albergará la competencia a partir de la siguiente temporada. Las obras en el circuito porteño comenzaron a finales del año pasado con las primeras demoliciones, mientras que el 2026 inició con la puesta en marcha del nuevo circuito que albergará el recinto.

Ahora bien, por fuera del MotoGP, las autoridades del autódromo hicieron algunos ajustes para obtener la homologación de la Fórmula 1, en pleno auge de la máxima categoría del automovilismo con la presencia de Franco Colapinto en la grilla. De esta manera, el trazado aguarda por recibir a las dos competencias, lo que justifica el nuevo nombre que ha recibido el circuito en honor a Juan Manuel Fangio.

Hace unas semanas, se había filtrado que el trazado porteño iba a ser nombrado como homenaje al pentacampeón de la F1, algo que finalmente fue confirmado este fin de semana a través de las redes sociales de Argentina MotoGP. “Ya tiene nombre. Fangio Circuit. Un homenaje al más grande, en la pista que la Ciudad de Buenos Aires está preparando”, informaron desde la cuenta oficial de Instagram del GP de Argentina.

Inicialmente, se había considero llamar al circuito bajo el nombre de Quíntuple, en referencia a los cinco títulos obtenidos por el oriundo de Balcarce en su paso por la máxima categoría. Y es que Fangio ganó su primer título con Alfa Romeo en 1951 después de haber sido subcampeón en la edición inaugural del campeonato de F1 en 1950 y repitió el logro con cuatro consagraciones al hilo entre 1954 y 1957.

Cabe mencionar que desde el Gobierno de la Ciudad han realizado una fuerte inversión de 100 millones de dólares con el fin de traer de nuevo la F1 a territorio nacional en el trazado de 4.9 kilómetros y 15 curvas que se construye en el Gálvez. Por otra parte, el circuito que se usará para el MotoGP será de 4,3 kilómetros y contará con 14 curvas, mientras que ambas configuraciones contarán con un ancho mínimo de 12 metros.

El argentino ganó el GP de Argentina cuatro veces.

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