El punto oculto del nuevo contrato de Franco Colapinto con Alpine para 2027

Después de la reanudación de la Fórmula 1 con el GP de Países Bajos, Alpine sorprendió el jueves pasado con el anuncio de la renovación de Franco Colapinto, quien ha mostrado un sólido rendimiento en su primer año como titular del equipo. El pilarense había arribado a la sede de Enstone a inicios del 2025 como piloto de reserva y luego fue el reemplazante de Jack Doohan ese mismo año, pero no había sido titular hasta este 2026.

Sabiendo que necesitaba demostrar su valía rápido, el piloto argentino había llegado a la mitad del campeonato con 19 puntos y ubicado en el decimosegundo lugar de la tabla, además de importantes aportes desde la estrategia para la escudería francesa. Por todo esto, Alpine finalmente decidió renovarle el contrato de cara al 2027 de la mano de Flavio Briatore, quien fue el principal responsable de aquel acuerdo con Williams.

Y es que el empresario italiano se maravilló con el rendimiento que mostró el pilarense en aquellas nueve fechas finales del 2024 y rápidamente se contactó con James Vowles para acordar la cesión de “Fran”. De esta manera, Colapinto llegó a Alpine a modo de préstamo hasta 2029, aunque el vínculo debe renovarse año a año, sobre todo ante la posibilidad de que un asiento se libere en el equipo inglés y quieran a su piloto de regreso.

No obstante, el asesor de Alpine incluyó un detalle oculto en el nuevo contrato del argentino, ya que no se trata solamente de una renovación para 2027, sino de un acuerdo de 1+1 que implica una renovación automática para 2028. Claro que esta renovación se daría siempre y cuando Franco cumpla con ciertas condiciones en el transcurso de la siguiente temporada, algo que agilizaría el trámite de su continuidad en el certamen.

Generalmente, este tipo de acuerdos tiene relación con cláusulas de rendimiento, tales como sumar una determinada cantidad de puntos o alcanzar una posición en el campeonato, además de aportar a los objetivos generales del equipo. Claro que los requisitos en sí no han sido revelados, pero lo seguro es que Colapinto dependerá de sí mismo y del rendimiento del A527 (futuro sucesor del A526) para formar parte de la grilla en 2028.

Alpine mantendrá su dupla en la siguiente temporada.

¿Cuándo es la siguiente carrera de la F1?

Tras el GP de Países Bajos, la Fórmula 1 tendrá una semana libre antes de la siguiente fecha, que se llevará a cabo en el Autodromo Nazionale di Monza el próximo mes. Allí se desarrollará el Gran Premio de Italia por la decimotercera fecha entre el 4 y 6 de septiembre bajo el formato tradicional, es decir, sin carrera sprint.