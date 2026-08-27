La llamativa decisión de Alpine sobre la sanción a Franco Colapinto en el GP de Países Bajos

Franco Colapinto no la pasó bien el pasado domingo en el GP de Países Bajos de la Fórmula 1, donde a pesar de haber tenido una buena largada que lo colocó en la zona de puntos terminó quedándose con las manos vacías. El accidente de Max Verstappen sobre el cierre de la primera vuelta fue el desencadenante de una dura sanción para el pilarense que lo forzó a pasar por el pit lane después del reinicio y caer al fondo del clasificador.

Y es que cuando el RB22 del neerlandés quedó atravesado antes de la entrada al pit lane, Yuki Tsunoda frenó para evitar un impacto directo, lo que hizo que el piloto argentino deba superarlo por la izquierda. El problema es que el control de carrera había puesto doble bandera amarilla, de manera que el rebase estaba prohibido, aunque las circunstancias en la pista hicieron que sea la vía más segura para Colapinto.

Sin embargo, a los comisarios no les importó que el pilarense haya buscado mantener su integridad física y la de sus compañeros y le pusieron un “drive through” y lo penalizaron con dos puntos en su Superlicencia de la F1, que pasaron a ser tres con otra sanción posterior. Para muchos especialistas, la medida de la FIA contra Franco fue exagerada, indicando que incluso se podría haber solucionado con un castigo de diez segundos.

Ahora bien, considerando las quejas que elevó Alpine para recuperar el podio de Pierre Gasly en el GP de Mónaco, se esperaba que el equipo galo se pronuncie acerca de las sanciones que le pusieron al argentino. No obstante, la escudería francesa confirmó que no elevará pedidos de revisión a la FIA a pesar de la polémica generada en redes, una decisión que no ha caído bien a los fanáticos.

Cabe mencionar que hace unos días, la F1 hizo un posteo rechazando todas las críticas que habían recibido en las redes sociales debido a las sanciones que se puso a Colapinto, por lo que el silencio de Alpine se interpreta como una manera de calmar el asunto. En el otro extremo, Arvid Lindblad, quien recibió la misma sanción que el pilarense por superar a Gasly, también atacó a los comisarios por su falta de criterio.

El argentino sigue con 19 puntos en la tabla.

¿Cuándo es la siguiente carrera de la F1?

Tras el GP de Países Bajos, la Fórmula 1 tendrá una semana libre antes de la siguiente fecha, que se llevará a cabo en el Autodromo Nazionale di Monza el próximo mes. Allí se desarrollará el Gran Premio de Italia por la decimotercera fecha entre el 4 y 6 de septiembre bajo el formato tradicional, es decir, sin carrera sprint.