El análisis de Alpine sobre la actuación de Franco Colapinto en el GP de Países Bajos: "Comprometida"

La cita en el Circuito de Zandvoort no resultó tan positiva como esperaban en Alpine, que estrenó nuevas actualizaciones en el A526 de Pierre Gasly, cuya mejora no fue más allá de una suba en la velocidad en clasificación. De hecho, el francés superó en las dos pruebas a Franco Colapinto, quien se quedó afuera de la zona de puntos tanto en la sprint como en la carrera principal del GP de Países Bajos.

El piloto argentino había concretado una notable largada este domingo al superar dos monoplazas y rápidamente se puso décimo al finalizar la primera vuelta, aunque la sanción “drive & through” le arruinó la carrera. Y es que Colapinto perdió mucho tiempo al pasar por boxes para cumplir con la penalización, lo que lo hizo caer al vigésimo lugar y tornó imposible una recuperación para puntuar, siendo el decimocuarto puesto lo más alto que pudo llegar.

Tras la carrera, Alpine subió su típico posteo resumen después de la decimosegunda fecha de la temporada en su sitio oficial, donde hizo un informe detallado de lo que fue la cita en Zandvoort. “Franco avanzó un puesto desde su posición de salida para terminar 12º, superando a Yuki Tsunoda en la salida, con lecciones aprendidas que podrá aplicar al coche para la clasificación que se celebrará más tarde ese mismo día”, comenzó el equipo galo al referirse a la actuación de Colapinto en la carrera sprint.

En cuanto a la carrera principal, Alpine remarcó que el pilarense había tenido un buen inicio con la largada y lamentó que el accidente de Max Verstappen haya tenido como consecuencia la penalización a su piloto. “Antes del incidente en la última curva, Franco había tenido una gran salida, adelantando a cuatro coches en la primera vuelta, pero a partir de ahí su carrera se vio comprometida y cruzó la meta en la 14ª posición, donde había empezado”, agregó.

Por otra parte, en cuanto a lo que se viene en el calendario, el equipo de Enstone señaló que las mejoras también estarán en el coche de Colapinto a partir de la siguiente fecha, que se disputará el fin de semana del 4 al 6 de septiembre. “Si bien esta mejora solo estaba disponible para el equipo de Pierre, el plan es llevar las piezas actualizadas a Monza dentro de dos semanas para el coche de Franco”, dijo el equipo sobre las actualizaciones.

Alpine sumó dos puntos este fin de semana.

Copa de Constructores de la F1 tras el GP de Países Bajos 2026