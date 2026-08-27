Oficial: Franco Colapinto seguirá en Alpine en 2027

Alpine anunció oficialmente que Franco Colapinto continuará en la escudería de la Fórmula 1 en el 2027, por lo que confirmó los rumores que se venían mencionando en los últimos meses. El piloto argentino de 23 años se mantendrá en la escuadra francesa como el segundo piloto titular al menos por una temporada más, junto al galo Pierre Gasly.

“Continuamos el viaje. Franco Colapinto completa nuestra alineación para 2027″, detalló en las redes sociales el equipo con la sede en Enstone y compartió un divertido video en el que participan el joven pilarense, Gasly, Flavio Briatore (el asesor ejecutivo) y Steve Nielsen (director general). Con algunas publicaciones llamativas y hasta cómicas, la escuadra consolidó al bonaerense como muchos compatriotas esperaban.

En el escrito, Alpine consideró que “esta temporada ha sido realmente un punto de inflexión para Franco, quien ya ha sumado 19 puntos en el campeonato mundial en 2026, puntuando en seis de los 12 Grandes Premios disputados hasta ahora". A modo de repaso, añadieron que "tras una décima posición en China, Franco mejoró ese resultado logrando el que hasta ese momento era el mejor de su carrera: un séptimo puesto en Miami en mayo. Luego, superó ese logro quince días después con un magnífico sexto lugar en Montreal; una actuación que requirió madurez, tenacidad y talento natural al volante. Franco ha seguido desarrollando una gran relación de trabajo con el equipo y realmente se ha asentado en Enstone, al que considera su verdadero hogar en la Fórmula 1”.

“Franco realmente está floreciendo en la cúspide del automovilismo. Junto a Pierre, uno de los pilotos más experimentados de la parrilla de Fórmula Uno y considerado a menudo el compañero perfecto para Franco, la combinación proporciona el emparejamiento ideal para impulsar al equipo hacia el futuro”, se explayaron desde la escudería. “Hace casi exactamente doce meses, fue Pierre quien acaparó la atención al inicio de la semana de la carrera de Monza, al demostrar su fe y compromiso con el equipo. Ahora es el momento de Franco, mientras el equipo se prepara para el Gran Premio de Italia el próximo fin de semana”, insistieron.

Colapinto habló tras la confirmación de Alpine para 2027: "Muy feliz"

“Muy feliz de contarles que voy a seguir corriendo con Alpine en 2027!!! Gracias a todos los que bancan desde el primer día y a los que siempre están!!!! Esto recién empieza... Todavía queda Argentina para ratooooo. 2027, vamos con todo”, comenzó el pilarense en su cuenta oficial de Instagram.

Luego, ya en los videos con Alpine, consideró: “Estoy muy contento de permanecer con este equipo en 2027. Me siento muy feliz y muy establecido aquí, y ha sido aún mejor que hayamos hecho un progreso significativo este año en comparación con el pasado. Tenemos muchos más logros por alcanzar y sé que el equipo está trabajando muy duro para encontrar rendimiento y hacer que el coche sea cada vez mejor".

"Nuestros objetivos a largo plazo son claros: competir y ganar, y estoy agradecido al equipo, a Flavio y a Steve por la confianza depositada en mí para ser uno de sus pilotos en el futuro. Tengo muchas ganas de ver cómo se desarrollan las cosas y de centrarme, ante todo, en mi trabajo en la pista”, cerró "Fran".

Franco Colapinto, confirmado en Alpine en 2027.

La palabra de Briatore: "Mantener la consistencia es muy importante"

“Estamos muy contentos de confirmar nuestra alineación de pilotos para 2027, con Franco permaneciendo como piloto titular junto a Pierre. Para mí, mantener la consistencia es muy importante. Ahora estamos establecidos desde el punto de vista de los pilotos y he dicho muchas veces que, si bien esto es una parte importante del rompecabezas, lo más significativo que debemos hacer bien es diseñar y construir un auto de carreras rápido, que absolutamente sigue siendo nuestra máxima prioridad".

"Hemos visto a Franco realmente crecer y madurar hasta convertirse en un gran piloto este año. Sus resultados en Miami y Montreal confirmaron especialmente lo que ya sabía: Franco pertenece a la Fórmula Uno y pertenece a este equipo. Espero que tanto Franco como Pierre sigan haciendo un trabajo fantástico en la pista y que todo el equipo empuje incansablemente hasta que estemos luchando, y ganando, en la parte delantera de este deporte”.