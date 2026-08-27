Franco Colapinto reveló su principal objetivo en la Fórmula 1 en la previa al GP de Italia: "Ambición"

Hace casi dos años, Franco Colapinto irrumpió en la Fórmula 1 cuando fue citado por Williams como reemplazante de Logan Sargeant de cara al GP de Italia y las últimas nueve fechas del 2024. Desde entonces, la figura del pilarense se ha enaltecido, sobre todo con su llegada a Alpine, equipo que le dio un lugar y que permitió su regreso a la competencia a partir de la séptima fecha del 2025 y que ahora lo tiene como titular.

Si bien todavía no tiene asegurada su continuidad en la máxima categoría, el piloto argentino atraviesa un gran momento con los colores de la escudería francesa, algo que lo ha llevado a tener una entrevista con la revista Elle. Esta semana, salió a la luz la charla que mantuvo Franco con el medio galo, en la que se refirió a las diferencias que tiene culturalmente con la población europea y cómo eso le sirvió para mejorar.

“Los europeos, en general, no tanto los españoles o los italianos, son bastante más fríos que nosotros. Yo tenía la sangre muy caliente y cada cosa me la tomaba a pecho. En el automovilismo necesitás una cabeza fría”, afirmó el pilarense. A pesar de haber aprendido cosas de la cultura del Viejo Continente, Colapinto reconoció que hay aspectos de su carácter que no ha logrado cambiar del todo.

“Soy impaciente, ansioso y voy a fondo durante todo el día”, agregó el piloto de Alpine, que sigue manteniendo aspectos que hacen a su personalidad y que también funcionan como motor interno para cumplir con sus objetivos. Y es que “Fran” se permite soñar en grande en la máxima categoría, tal como lo dejó ver cuando respondió a la pregunta sobre los objetivos y sueños que tiene en el certamen.

“Tengo muchos y se van renovando. Quiero seguir por este camino, conseguir un podio dentro de no mucho tiempo y crecer en la Fórmula 1. Mi meta es ser campeón algún día, aunque sé que falta camino”, contestó. En relación con esto, Colapinto reflexionó que sabe que todavía queda mucho camino por delante: “La ambición está, pero también la conciencia de todo lo que todavía hay que construir”.

El argentino participó de un set de fotos.

Horarios del GP de Italia 2026 de F1

Tras el GP de Países Bajos, la próxima parada de la Fórmula 1 será en el Autodromo Nazionale di Monza, donde se disputará el Gran Premio de Italia entre el 4 y 6 de septiembre por la decimotercera fecha. A continuación, los días y horarios: