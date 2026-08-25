El trasfondo que complica a Colapinto: sanción injusta, rechazo argentino a la FIA y comunicado lapidario

Las críticas de los hinchas argentinos a la FIA y el trasfondo que puede complicar a Colapinto.

El ambiente era ideal para Franco Colapinto en la Fórmula 1 antes del Gran Premio de Países Bajos 2026, aunque la injusta sanción que recibió en dicha carrera puede cambiar todo. Luego de la penalización del drive-trough (pase y siga) que le arruinó la competencia, muchos hinchas argentinos destrozaron a la FIA (Federación Internacional del Automóvil) a través de las redes sociales.

De esta manera, el clima interno cambió completamente para el ex Williams en la máxima categoría del automovilismo mundial. De acuerdo con lo que le contaron a El Destape desde el entorno del piloto de 23 años, "a Fran estas cosas le molestan, pero lo fortalecen a la vez...". Además, al consultar a la misma fuente sobre el probable futuro del bonaerense en la elite del deporte motor, consideraron que ahora "todo puede pasar".

Qué pasa con Colapinto en la Fórmula 1 y cómo repercute la exagerada sanción en Países Bajos

Si bien Alpine no tomará la decisión sobre el futuro del piloto argentino en base a lo que ocurrió en Zandvoort ni mucho menos, la realidad es que este impacto por la polémica en el circuito europeo puede tener su influencia también. De acuerdo con los videos filmados por los hinchas que se viralizaron en las redes sociales y fueron publicados por diversos portales deportivos, los carteles con las luces y el accionar de los banderilleros para mostrar la doble bandera amarilla fueron cuando el argentino ya estaba a punto de sobrepasar al japonés Yuki Tsunoda, tras el choque de Max Verstappen contra el muro.

A casi 300 kilómetros por hora, era imposible hacer otra cosa que la que hizo Colapinto en una milésima de segundo. La penalización fue totalmente injusta e insólita, más aún luego de que la maniobra estuviera "en observación" por parte de las autoridades durante unos diez minutos. No se entiende qué fue lo que vieron los comisarios deportivos, lo cual desató la bronca de los hinchas argentinos en las redes sociales. Los insultos y los improperios expuestos desataron la furia de la FIA, que rápidamente reacción a través de un comunicado oficial.

Lo concreto es que Colapinto igualmente tiene muchas chances de seguir en Alpine en el 2027, como el segundo piloto detrás de Pierre Gasly. La escudería francesa, de la mano de Flavio Briatore, continúa con la plena confianza en el argentino a pesar de que le quitaron tres puntos de la Superlicencia en la F1 y ya le restaron cuatro unidades en los últimos doce meses. En julio del 2027, le devolverán un punto y al menos será un alivio para el deportista.

El sistema de puntos de penalización funciona como un límite acumulativo para las infracciones cometidas por los pilotos. La regla establece que, si un competidor alcanza los doce puntos en un plazo máximo de doce meses, queda suspendido para la siguiente carrera. El reglamento contempla sanciones por conductas diversas: choques, recortes de pista, despistes perjudiciales para los rivales y desobediencia a todas las señales de bandera.

Las críticas de los hinchas argentinos a la FIA y el trasfondo que puede complicar a Colapinto.

Nada de ello parece torcerle el brazo a Alpine a la hora de confirmar oficialmente a Colapinto para la próxima temporada. Si bien el equipo no lo anunció todavía, la fecha elegida sería entre fines de septiembre y principios de octubre. Igualmente, este mal clima generado desde afuera por algunos fanáticos, como consecuencia de la pena injusta al corredor, perjudicó a "Fran" cuando el panorama era muy positivo a la hora de la renovación del vínculo, con el "aire fresco" incluido que simboliza el argentino en la categoría en general. De ahora en más, lamentablemente, cada decisión del bonaerense dentro de la pista será mirada de reojo y cada posible sanción contra él será analizada por más tiempo que una pena a otro corredor.

A la espera de la confirmación, en principio el nuevo contrato de "Fran" con la escuadra rosa sería por un año como piloto titular, con una probable opción de extenderlo por otra campaña de manera automática en el caso de cumplir ciertos objetivos deportivos. Aunque los rumores por estas horas indican que los mismos podrían ser terminar en el top 10 en diez carreras, por ejemplo, nadie del equipo se pronunció al respecto aún. La demora en la firma se debe a ajustes de última hora en las cláusulas económicas y financieras solicitadas por el entorno de Colapinto, que están siendo analizadas por las autoridades de la escudería.