Fórmula 1: la situación de Franco Colapinto con los puntos de su Superlicencia tras la sanción

La temporada de Franco Colapinto venía siendo bastante limpia, con apenas un punto en su Superlicencia por un incidente en el GP de Barcelona por no reducir su velocidad durante la bandera amarilla. En aquella oportunidad, la penalización de diez segundos le costó el octavo lugar en el trazado catalán y caer al décimo, pero desde entonces no había vuelto a ser castigado de manera similar hasta este fin de semana.

Este domingo, el piloto argentino recibió dos sanciones en el GP de Países Bajos de la Fórmula 1, una por superar a Yuki Tsunoda tras el accidente de Max Verstappen en el cierre de la primera curva y otra por infringir las banderas amarillas sobre el cierre de la carrera. La primera penalización fue un durísimo “drive-through” que prácticamente lo dejó fuera de los puntos, mientras que la segunda fueron diez segundos que no afectaron su resultado.

Pero la cosa no terminó ahí, puesto que los comisarios también castigaron al pilarense con tres puntos en su Superlicencia, quedando a ocho de sufrir una suspensión de una fecha en el campeonato. Como consecuencia, ahora Colapinto es uno de los pilotos con más puntos acumulados en los últimos doce meses y no verá reducido el número hasta el primer vencimiento, programado para el 14 de junio del 2027.

También con cuatro puntos quedaron Oliver Bearman y Andrea Kimi Antonelli, quienes ya arrastraban esa cantidad desde la primera parte del campeonato. Por debajo del piloto de Alpine aparecen cuatro pilotos con tres puntos, como son los casos de Lewis Hamilton, Liam Lawson, Lance Stroll y Yuki Tsunoda, quien tuvo su regreso a la F1 en este fin de semana debido a la lesión de Isack Hadjar.

Un escalón más abajo aparecen Oscar Piastri, Alex Albon, Carlos Sainz, Arvid Lindblad y Gabriel Bortoleto, todos con dos puntos, mientras que el único con una sola unidad es Esteban Ocon. Cabe mencionar que Antonelli y Bearman perderán dos puntos que vencen en las próximas semanas, de manera tal que Colapinto será el piloto con más puntos a partir del 7 de septiembre, fecha de vencimiento de los puntos del de Haas.

Colapinto suma 19 puntos en la temporada.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de Países Bajos