La FIA se defendió de los ataques por la injusta sanción a Colapinto en Países Bajos: "Amenazas"

La FIA publicó un picante comunicado en sus cuentas oficiales después de que sus comisarios reciban insultos a través de las redes sociales por la insólita sanción a Franco Colapinto en el Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1. La Federación Internacional de Automovilismo apuntó contra quienes cuestionaron su decisión de penalizar al piloto argentino de Alpine con un "drive & through" luego de que el pilarense intente evitar un choque pasando a Yuki Tsunoda. A través de la Coalición Unidos contra el Abuso en Línea, la entidad que rige en la máxima categoría se expresó y denunció amenazas por medio de un escrito.

El comunicado de la FIA por los ataques tras la injusta sanción a Colapinto en la F1

Tras el Gran Premio de los Países Bajos, los comisarios de la FIA fueron objeto de abusos en línea después de aplicar sanciones deportivas de acuerdo con el reglamento de la FIA.

La Coalición Unidos contra el Abuso en Línea (UAOA) condena todas las formas de abuso y acoso. Estar en desacuerdo con las decisiones es parte del deporte, pero eso nunca debe justificar amenazas ni ataques personales.

En 2023, la FIA lanzó la Coalición Unidos contra el Abuso en Línea después de que un comisario fuera víctima de abusos dirigidos tras el Gran Premio de los Estados Unidos.

Instamos a todas las personas que participan e interactúan con nuestro deporte a hacerlo con respeto y responsabilidad, tanto en línea como fuera de ella.

El comunicado que compartió la FIA en sus redes oficiales

De qué se trata la insólita sanción a Colapinto en la Fórmula 1

La carrera del domingo en Países Bajos comenzó con la pista húmeda debido a la lluvia que cayó horas antes en el circuito y esto complicó las cosas. Max Verstappen sufrió un accidente en el cierre de la primera vuelta que derivó en la bandera amarilla, lo cual influyó directamente en Colapinto. El RB22 quedó atravesado y obligó al japonés Yuki Tsunoda a frenar para chocar mientras el joven argentino lo pasó para no colisionar. Los comisarios de la FIA sancionaron al pilarense con un "drive & through" -la sanción más dura en la categoría- por la que el argentino cayó al vigésimo lugar por frenar -obligado- diez segundos en boxes en la misma vuelta.

En una situación normal de carrera, lo ideal hubiese sido que tanto él como Arvid Lindblad -que hizo exactamente lo mismo- devuelvan esa posición a Tsunoda, pero la bandera roja impidió que eso suceda y no hubo una orden de carrera para devolverla. De ahí que se haya juzgado la sanción como desmedida, puesto que no tuvieron la posibilidad de hacerlo antes del reinicio ni tampoco hubo un llamado a los equipos a modo de advertencia.

Colapinto, molesto con la FIA después de la sanción en Países Bajos

En declaraciones posteriores a la prensa, Colapinto reconoció que no vio a tiempo las banderas en la pista, aunque señaló a la FIA por no considerar la situación que acontecía en la pista. “Vi una doble bandera amarilla muy, muy tarde, cuando ya estaba terminando mi adelantamiento, y claramente era mucho más peligroso clavar los frenos y acelerar en mitad de la recta, sobre el peralte y con la pista mojada, cuando todo el mundo estaba haciendo trompos”, afirmó.