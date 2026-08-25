Insólita medida de la Fórmula 1: Franco Colapinto fue despojado del premio al Mejor Adelantamiento del Mes

Tras el GP de Hungría, la Fórmula 1 abrió las votaciones para definir al Mejor Adelantamiento del Mes, un premio que se entrega en cada mes una vez finalizadas las carreras que se disputaron en dicho lapso. Como el mes de julio solamente había tenido tres fechas en esta temporada con las citas en Silverstone, Spa y Budapest, la lista de los rebases era bastante corta, pero había una en particular que llamaba la atención.

Franco Colapinto había concretado un doble sobrepaso en el GP de Bélgica sobre Liam Lawson y Pierre Gasly, una maniobra que había sido celebrada durante semanas en las redes sociales de la máxima categoría. Tal es así que, cuando se abrieron las votaciones en el sitio oficial de la F1, el piloto argentino no tardó en tener la mayoría de los votos, de manera que a los pocos días fue anunciada como el ganador en las redes sociales.

De ahí la sorpresa que se generó este fin de semana en la previa al GP de Países Bajos cuando las autoridades de la competencia le dieron el galardón a Max Verstappen por su adelantamiento sobre Lewis Hamilton en el Hungaroring. Mientras que Colapinto había recibido el 56% de los votos de los fanáticos, la maniobra del neerlandés había obtenido el 37%, por lo que había quedado en el segundo lugar bajo la consideración de los fans.

El hecho de que el piloto de Alpine haya sido despojado del premio lo priva de participar en la definición del mejor adelantamiento del año, que se votará una vez que culmine la temporada con el GP de Abu Dhabi. A partir de dicha noticia, se generó un gran revuelo en las redes sociales, donde diversos usuarios se quejaron del cambio en el galardonado, mientras que otros se preguntaron cómo fue que se dio esta modificación.

Lo que sucede es que los fanáticos no son los únicos que tienen poder de voto, ya que los supuestos especialistas de la máxima categoría también están habilitados para inclinar la balanza detrás de cámaras. No obstante, desde que se implementaron estas votaciones, los profesionales jamás habían ido en contra del voto popular, algo que cambió sorpresivamente con la exclusión del argentino.

Así habían terminado las votaciones a inicios de agosto.

La F1 pierde credibilidad en las redes

El sábado pasado, la Fórmula 1 anunció el premio del adelantamiento de julio para Verstappen, situación que generó revuelo en las redes. Varios usuarios remarcaron que no tiene sentido seguir votando cuando la F1 tiene la posibilidad de manipular los resultados, mientras que otros señalaron que el verdadero ganador del premio es Colapinto.