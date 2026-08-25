Uno de los patrocinadores más importantes de Franco Colapinto apuntó contra la FIA: “Incompetencia”

El GP de Países Bajos de la Fórmula 1 estuvo marcado por el accidente de Max Verstappen en el cierre de la primera vuelta, cuando perdió el control del RB22 en la curva 14 y se estrelló contra el muro, con la mala fortuna de que quedó atravesado en la pista. Debido a eso, Yuki Tsunoda tuvo que frenar para evitar el impacto, a la vez que Franco Colapinto optó por pasar al japonés para evitar un incidente incluso peor.

Sin embargo, los comisarios no opinaron de la misma manera y castigaron al piloto argentino con un “drive-through” por no respetar la doble bandera amarilla, algo que hizo que caiga al vigésimo lugar. La misma sanción se aplicó a Arvid Lindblad por el mismo motivo, pero solamente uno de los patrocinadores de Colapinto alzó la voz ante la medida de los jueces, que no mostraron tener el criterio adecuado a la hora de penalizar.

Después de la carrera, Sean Summers, director de marketing de Mercado Libre, se expresó a través de su cuenta de X y no dudó a la hora de arrobar a la cuenta oficial de la FIA por sus decisiones. “Los comisarios están destruyendo la integridad de la F1”, comenzó el empresario, que remarcó que lo sucedido en el Circuito de Zandvoort no es el primer fallo erróneo de los jueces, que han sido muy discutidos a lo largo de la temporada.

“Esta temporada están demostrando ser terribles y están influyendo en los resultados de las carreras. ¿Incompetencia? ¿Deshonestidad? ¿Ambas? Hay algo seriamente roto en la cultura de esa organización”, cerró Summers. El posteo fue bien recibido por la comunidad que sigue al argentino, que salió a lanzar mensajes en contra de la Federación Internacional de Automovilismo acusando injusticia y racismo por parte de los comisarios.

Incluso hubo quienes relacionaron las sanciones que recibió el pilarense con la campaña anti Argentina que se hizo viral en las redes sociales durante la disputa de la Copa del Mundo y que fue más evidente después de la final entre Argentina y España. Por otra parte, otros usuarios hicieron referencia a los arreglos que existen para sancionar o no a un piloto dentro de la FIA, aludiendo a presiones internas para pegarle o salvar a un equipo en determinados momentos.

Colapinto terminó en el decimocuarto lugar.

Copa de Constructores de la F1 tras el GP de Países Bajos 2026