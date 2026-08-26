Cómo se llevan Colapinto y Gasly: así es la relación entre el argentino y el francés

La convivencia entre dos pilotos de Fórmula 1 nunca es sencilla. El primer rival de cada corredor suele ser su propio compañero, porque dispone prácticamente del mismo material y funciona como la comparación más directa. En Alpine, Franco Colapinto y Pierre Gasly atraviesan justamente ese desafío, aunque la relación entre ambos se mantiene en buenos términos pese a algunos cruces dentro de la pista.

El vínculo, de hecho, comenzó antes de que fueran compañeros. Colapinto contó en 2025 que ya compartía momentos con Gasly cuando todavía corría para Williams y que ambos se llevaban bien pese a representar a diferentes escuderías. Una vez que el argentino llegó al equipo francés, la relación pasó a ser mucho más estrecha por el trabajo cotidiano con ingenieros y técnicos.

Para Colapinto, además, Gasly ocupa un lugar importante en su crecimiento. El argentino llegó a definirlo como “el líder del equipo” y explicó que aprovechó su experiencia para aprender aspectos relacionados con el funcionamiento del auto y la estructura de Alpine. Gasly conoce la escudería desde hace varias temporadas y tiene contrato hasta 2028, por lo que se convirtió en una referencia dentro del proyecto.

El respeto también apareció del otro lado. Cuando durante 2025 todavía estaba en duda quién acompañaría a Gasly al año siguiente, el francés respaldó públicamente a Colapinto y consideró que había demostrado cosas positivas para continuar. Finalmente, Alpine confirmó al argentino para 2026 y el propio Colapinto destacó que Gasly había sido un gran compañero y alguien de quien podía seguir aprendiendo.

Eso no significa que entre ellos no existan roces. Uno de los episodios más recordados ocurrió en Austin 2025, cuando Colapinto superó a Gasly pese a una orden del equipo de mantener posiciones. El francés sostuvo posteriormente que las indicaciones de Alpine debían respetarse, mientras que el argentino terminó reconociendo públicamente la importancia de cumplir las decisiones del muro.

La tensión volvió a aparecer en Silverstone 2026, cuando ambos estuvieron muy cerca de tocarse en la largada y Colapinto mostró su enojo por radio ante una maniobra de Gasly. El episodio dejó en claro que, cuando se baja la visera, ninguno está dispuesto a regalar terreno.

Sin embargo, esos cruces no parecen haber roto la relación. Incluso Flavio Briatore aseguró que el vínculo entre ambos es “muy bueno” y destacó que la presencia de Colapinto permitió repartir entre los dos pilotos parte del peso del desarrollo del equipo.

La relación entre Colapinto y Gasly, entonces, combina respeto, aprendizaje y competencia. Fuera del auto pueden trabajar juntos y mantener una buena convivencia, pero dentro de la pista cada uno busca imponerse. Y justamente allí está uno de los desafíos de Alpine: permitirles competir sin que esa lucha interna termine perjudicando al equipo.