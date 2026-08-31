Javier Milei anunció que desean la vuelta de la Fórmula 1 a Argentina: "Queremos ver a Colapinto"

Javier Milei anunció que Argentina trabaja para que la Fórmula 1 vuelva a tener una fecha en el calendario oficial, situación que no sucede desde 1998. El Presidente de la Nación habló al respecto durante el Congreso de las Américas de la FIA (Federación Internacional del Automóvil), donde brindó una extensa conferencia de prensa ante otros integrantes del gobierno de La Libertad Avanza y empresarios.

En dicha ceremonia, el Jefe de Estado aseguró que "Argentina tiene todas las condiciones para volver a recibir a la Fórmula 1 en su calendario". Incluso, recalcó que "la Argentina que los recibe para el Congreso de la FIA es la misma Argentina que quiere organizar la fecha de la F1 y del Rally mundial. Queremos ver a Franco Colapinto".

El acto comenzó a las 11 en la sede del Automóvil Club Argentino (ACA) en Palermo (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) con la presencia del titular de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, y del presidente del ACA, César Carman. "Lo que hace tan especial a esta fecha es que Argentina vuelve a ser sede del Congreso Americano de la FIA después de 15 años, un hito histórico para el automovilismo de nuestro país", explicó Milei.

Luego, el máximo mandatario destacó los trabajos de la ACA en materia topográfica para trazar rutas y comprar máquinas viales para mantenerlas transitables: "Lo que hizo esta institución en sus primeras décadas es un caso de manual de algo que en este país solemos olvidar. Que el privado, cuando se organiza, resuelve por su cuenta lo que el Estado no puede resolver o resuelve ineficientemente".

Esta misma lógica, la comparó con la implementación de sus políticas de gobierno, como la eliminación del impuesto PAIS y la baja de aranceles a productos importados. "Hoy un gran porcentaje de los autos 0 km que entran en el país no pagan arancel, lo que implica caídas de precios que llegan hasta casi el 30% en algunos segmentos", detalló Milei.

"Nosotros estamos impulsando un cambio de modelo en la gestión y el desarrollo de la infraestructura vial. Tenemos la certeza de que la fórmula para lograr más y mejores obras a mejor precio está en concederle la mayor participación posible al sector privado", explicó el Presidente de la Nación.

Además, el economista de 55 años señaló: "Lo único que faltó durante 28 años fue que el mundo volviera a mirarnos como sede de la máxima categoría del automovilismo, es decir, que en Argentina volviera a existir el mercado para una competición de semejante calibre".

Envalentonado, añadió: "Por eso me animo a invitarlos a soñar conmigo. La Argentina que vuelve a ser sede de la FIA es la misma Argentina que tiene todas las condiciones para volver a recibir a la Fórmula 1 y al Rally Mundial en su calendario". "Tenemos la tradición, tenemos los pilotos y ahora estamos volviendo a tener la seriedad institucional que esas categorías exigen antes de elegir un país. Tenemos absolutamente todo", insistió el Presidente.

Por último, aseveró: "hay que acelerar a toda máquina en esta dirección y los invito a que este Congreso sea el primer paso para ese regreso, porque al final del día la libertad de moverse, de elegir el auto que uno maneja, la ruta que uno toma y el destino al que uno quiere llegar es una de las formas más concretas y cotidianas de la libertad".

El comunicado de la Ciudad de Buenos Aires sobre cómo avanzan las obras en el autódromo

El Autódromo de la Ciudad avanza con una obra clave para ampliar el trazado y transformarse en un circuito de Fórmula 1

La obra de la Ciudad en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez avanza a toda máquina: esta semana se completó la demolición total de la tribuna ubicada en la zona de la Horquilla que permitirá extender el trazado del circuito para que se pueda correr con la máxima exigencia internacional de la Fórmula 1.

La obra forma parte del plan de modernización y puesta en valor del Autódromo, que busca recuperar uno de los escenarios deportivos más emblemáticos de la Ciudad y dotarlo de infraestructura acorde a los grandes eventos del automovilismo mundial.

Avanzan las obras en el autódromo porteño, con el sueño de la F1 (fotos: gentileza Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires).

La ampliación del trazado en este sector permitirá mejorar las condiciones del circuito y abre, a futuro, la posibilidad de que Buenos Aires pueda contar con una pista preparada para recibir nuevamente a la Fórmula 1, la máxima categoría del deporte motor.

Este proceso se suma a las distintas obras que la Ciudad viene desarrollando en el Autódromo, con intervenciones sobre sectores de la pista y la infraestructura general, además del proyecto para la construcción de un nuevo kartódromo con estándares de homologación internacional.

Avanzan las obras en el autódromo porteño, con el sueño de la F1 (fotos: gentileza Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires).

La transformación del Oscar y Juan Gálvez adquiere además una dimensión especial en el marco de Buenos Aires Capital Mundial del Deporte 2027, reconocimiento internacional que potencia el objetivo de la Ciudad de seguir incorporando y recuperando escenarios capaces de albergar eventos deportivos de relevancia mundial.

“Estamos transformando el Autódromo para que vuelva a estar a la altura de los grandes eventos internacionales. Esta obra nos permite extender el circuito y seguir avanzando hacia el objetivo de contar con una pista preparada para recibir, eventualmente, a la Fórmula 1 en Buenos Aires.", expresó el Secretario de Deportes Fabián Turnes.

Avanzan las obras en el autódromo porteño, con el sueño de la F1 (fotos: gentileza Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires).

La demolición de la tribuna de la Horquilla representa así un nuevo paso dentro de un proyecto de mayor alcance: recuperar el valor histórico del Autódromo, modernizar su infraestructura y proyectarlo hacia el futuro como uno de los grandes escenarios deportivos de la Ciudad.