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Franco Colapinto lloró en vivo y se disculpó con Alpine: "Grave error"

El joven piloto argentino hizo autocrítica por su falla en Monza cuando estaba tercero, aunque desde el equipo lo consolaron y hasta lo felicitaron por la novena posición en Italia.

06 de septiembre, 2026 | 12.33
Franco Colapinto, Fórmula 1, Alpine, F1, automovilismo, Monza, GP de Italia

Franco Colapinto se puso a llorar después del Gran Premio de Monza 2026 de la Fórmula 1, en el que terminó noveno pero llegó a estar tercero. Un despiste luego del relanzamiento de la carrera "condenó" al piloto argentino de 23 años a luchar desde atrás con el Alpine y quedó 16°, aunque luego protagonizó una gran remontada para culminar noveno en Italia.

"Desaproveché una oportunidad muy importante para el equipo y para mí, así que nada... A aprender de esto y seguir", contó el ex Williams en la rueda de prensa. Además, aseveró que "fue una carrera muy dura" y añadió que fue "muy frustrante" y profundizó: "Tenía una gran oportunidad y no la aproveché, así que triste por eso...".

Barlow, un gran apoyo para Colapinto en Alpine en un momento difícil.

Anteriormente, se bajó del auto llorando y le pidió disculpas a la escudería. "Estoy decepcionado de mí mismo, soy un idiota", disparó crudamente. Sin embargo, el ingeniero de pista Stuart Barlow lo consoló: "Terminaste P9, tras un manejo increíble. Incluso con un poco de daño en el auto, lo llevaste muy bien y pasaste de P16 a P9. El ritmo fue muy bueno hoy. No te disculpes, hacemos esto juntos. El objetivo principal era hacer puntos y lo hicimos”.

¿Cuándo es la próxima carrera de Colapinto en la Fórmula 1?

La siguiente competencia de la F1 será el domingo 13 de septiembre a las 10 de Argentina, con el Gran Premio de España en Madrid.

MÁS INFO

Las posiciones de Colapinto en todas las carreras de 2026

  1. Fue 14° en Australia.
  2. Fue 10° en China.
  3. Fue 16° en Japón.
  4. Fue 7° en Estados Unidos (Miami).
  5. Fue 6° en Canadá.
  6. Fue 14° en Mónaco.
  7. Fue 10° en España (Barcelona).
  8. Fue 15° en Austria.
  9. Fue 9° en Gran Bretaña.
  10. Fue 10° en Bélgica.
  11. Fue 15° en Hungría.
  12. Fue 14° en Países Bajos.
  13. Fue  en Italia.
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