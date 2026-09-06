Franco Colapinto lloró en vivo y se disculpó con Alpine: "Grave error"

Franco Colapinto se puso a llorar después del Gran Premio de Monza 2026 de la Fórmula 1, en el que terminó noveno pero llegó a estar tercero. Un despiste luego del relanzamiento de la carrera "condenó" al piloto argentino de 23 años a luchar desde atrás con el Alpine y quedó 16°, aunque luego protagonizó una gran remontada para culminar noveno en Italia.

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"Desaproveché una oportunidad muy importante para el equipo y para mí, así que nada... A aprender de esto y seguir", contó el ex Williams en la rueda de prensa. Además, aseveró que "fue una carrera muy dura" y añadió que fue "muy frustrante" y profundizó: "Tenía una gran oportunidad y no la aproveché, así que triste por eso...".

Barlow, un gran apoyo para Colapinto en Alpine en un momento difícil.

Anteriormente, se bajó del auto llorando y le pidió disculpas a la escudería. "Estoy decepcionado de mí mismo, soy un idiota", disparó crudamente. Sin embargo, el ingeniero de pista Stuart Barlow lo consoló: "Terminaste P9, tras un manejo increíble. Incluso con un poco de daño en el auto, lo llevaste muy bien y pasaste de P16 a P9. El ritmo fue muy bueno hoy. No te disculpes, hacemos esto juntos. El objetivo principal era hacer puntos y lo hicimos”.

¿Cuándo es la próxima carrera de Colapinto en la Fórmula 1?

La siguiente competencia de la F1 será el domingo 13 de septiembre a las 10 de Argentina, con el Gran Premio de España en Madrid.

Las posiciones de Colapinto en todas las carreras de 2026