Lo despeinó: Colapinto pasó a Piastri con una gran maniobra

Franco Colapinto superó con comodidad a Oscar Piatri durante el Gran Premio de Monza 2026 de la Fórmula 1, cuando las banderas amarillas estaban detrás de él después del choque de Charles Leclerc con la Ferrari contra el muro. Según se pudo apreciar desde las cámaras del onboarding (arriba del auto), el piloto argentino de Alpine pasó al australiano de McLaren junto un segundo antes de que las banderas amarillas aparecieran detrás de él.

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Por lo tanto, en esta ocasión no habrá sanción de los comisarios deportivos y el video de la maniobra se volvió viral rápidamente mediante las redes sociales. El ex Williams tuvo una notable salida, ya que salió séptimo y rápidamente ganó tres puestos gracias a su velocidad y también a los problemas del resto.

¿Cuándo es la próxima carrera de Colapinto?

La siguiente competencia de la F1 será el domingo 13 de septiembre a las 10 de Argentina, con el Gran Premio de España en Madrid.

Así terminó Colapinto en todas las carreras de 2026