La inesperada confesión del jefe de Williams sobre Franco Colapinto

El argentino la rompió en la q1, q2 y q3 y largará en la séptima ubicación en el Gran Premio de Monza

Antes de que se produjera su gran paso a Alpine, Franco Colapinto debutó en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Monza, pero defendiendo a la escudería Williams. El paso del tiempo expone que James Vowles sea consultado sobre lo que opina y observa del argentino después de que decidiera marcharse para correr en otro equipo. Lejos de mostrar rencor por la decisión, se hizo con grandes palabras de elogio.

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Con la clasificación fresquita, el argentino arrancará este domingo 6 de septiembre en el puesto número siete del Gran Premio de Italia, en lo que será una buena oportunidad para desarrollar una enorme carrera que le permita sumar puntos en la tabla de posiciones de pilotos, que lo encuentra en la ubicación decimosegunda.

"Siempre ocupará un lugar especial en mi corazón. Estoy orgulloso de lo que está haciendo en Alpine", expresó James Vowles en la previa del Gran Premio de Monza. Hay que recordar que el argentino integraba el programa de jóvenes pilotos de Williams y recibió el llamado para subirse al monoplaza en un momento donde no cualquiera hubiese aceptado la posibilidad. La primera carrera fue en Italia, al igual que la que disputará en las próximas horas.

La relación pareciera no haberse terminado después de que se produjo el cambio de escudería y lejos está de presentar un sentimiento de rencor, debido a que las palabras mencionadas muestran todo lo contrario. De hecho, se destaca que hayan facilitado la salida del argentino del equipo para que pudiera desarrollar su carrera profesional.

A qué hora y cómo ver a Colapinto en Monza

Después de las pruebas y la clasificación, se puede mencionar que Franco Colapinto largará en el Gran Premio de Monza desde la séptima ubicación. Una salida muy favorable que deberá cuidar y mantener con el fin de sumar unidades que le permitan escalar posiciones en la tabla de corredores.

En lo que respecta a la carrera, la misma se encuentra programada para las 10:00 de la Argentina y contará con tres señales que se encargarán de transmitir el minuto a minuto de lo que suceda en la pista. Lo particular es que, para poder acceder al evento en vivo, habrá que suscribirse al menos a un servicio de streaming. Esto es producto de que la señal de Disney+ Premium y F1TV se quedaron con los derechos de transmitir en directo.

Mientras que Fox Sports mantiene los servicios del Gran Premio de Italia, pero podrá mostrar la carrera de manera completa después de que esta haya llegado a su fin. Algo que molestó de gran manera a los amantes de la Fórmula 1 porque pierde la emoción de vivir los momentos.