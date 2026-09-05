El festejo de Franco Colapinto por el séptimo puesto en el Gran Premio de Italia en la Fórmula 1

El festejo de Colapinto por el séptimo puesto en el Gran Premio de Italia

Franco Colapinto largará séptimo en el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1 en Monza y sin dudas es una jornada especial para el piloto argentino de Alpine. Por tercera vez en la historia llegó a la Q3 y tuvo un sábado soñado que lo dejó bien parado para el domingo. Por esto mismo celebró junto a Pierre Gasly en los boxes, ya que el francés largará en el primer lugar de la carrera de este 6 de septiembre en el circuito europeo.

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El festejo de Franco Colapinto en los boxes con Pierre Gasly

Las declaraciones de Colapinto tras el séptimo lugar en la Qualy de Monza

"Es bastante increíble. Creo que sorpresa del equipo también, no es que esperábamos la pole. Pierre hizo una Qualy muy muy buena. Entender un poco la razón y el porqué pero fue un gran día. Gran laburo de Pierre y el equipo por hacerlo. Con ganas de mañana hacer una buena carrera e ir para adelante", esbozó Colapinto minutos después de bajarse de su monoplaza en Italia, quien a su vez agregó que su compañero "da saltos muy grandes de sesión en sesión"..

Cómo quedaron las posiciones para la largada en el Gran Premio de Italia en la Fórmula 1 en Monza con Colapinto séptimo

Pierre Gasly - Alpine. George Russell - Mercedes. Oscar Piastri - McLaren. Charles Leclerc - Ferrari. Lewis Hamilton - Ferrari. Max Verstappen - Red Bull Racing. Franco Colapinto - Alpine. Lando Norris - McLaren. Arvid Lindblad - RB. Gabriel Bortoleto - Audi. Oliver Bearman - Haas. Nico Hulkenberg - Audi. Carlos Sainz - Williams Racing. Esteban Ocon - Haas. Yuki Tsunoda - RB. Vallteri Bottas - Cadillac. Sergio Pérez - Cadillac. Fernando Alonso - Aston Martin. Lance Stroll - Aston Martin. Kimi Antonelli - Mercedes. Alex Albon - Williams Racing. Liam Lawson - Red Bull Racing.

Cuándo y a qué hora corre Franco Colapinto el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1 en Monza: cómo ver la carrera

La carrera será este domingo 6 de septiembre a las 10 de la mañana. La temporada 2026 puede seguirse en Argentina a través de Fox Sports, Disney+ y F1 TV Pro. El acuerdo de Fórmula 1 con ESPN contempla la transmisión de las prácticas, clasificaciones, carreras Sprint y Grandes Premios mediante sus plataformas lineales y digitales, mientras que en Argentina la señal televisiva corresponde a Fox Sports.

Fox Sports permite seguir la actividad por televisión paga. Sus señales pueden encontrarse en diferentes cableoperadores:

Cablevisión Digital, HD y Flow: canales 25 (SD) y 106 (HD).

canales 25 (SD) y 106 (HD). DirecTV: canales 105 (SD) y 1605 (HD).

canales 105 (SD) y 1605 (HD). Telecentro: canales 101 (SD) y 1013 (HD).

Otra alternativa es Disney+ Premium, la plataforma de streaming que ofrece el contenido deportivo de ESPN. Es una opción pensada para quienes prefieren mirar las sesiones desde un celular, computadora, tablet o Smart TV.

La tercera posibilidad es F1 TV Pro, el servicio oficial de Fórmula 1. Está disponible en Argentina y ofrece una experiencia especialmente orientada a los fanáticos que buscan mayor cantidad de información durante cada competencia.