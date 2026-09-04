Flavio Briatore acusó a McLaren de tener vínculos con un juez que falló contra Alpine y relegó a Pierre Gasly en Mónaco.

La Fórmula 1 quedó envuelta en una fuerte polémica después de que Flavio Briatore apuntara contra McLaren por el fallo que volvió a quitarle el podio a Pierre Gasly en el Gran Premio de Mónaco. El responsable de Alpine cuestionó la independencia de uno de los jueces y aseguró que tenía vínculos con la escudería británica. Andrea Stella, de la escudería británica, respondió en plena conferencia y el cruce subió de tono.

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La conferencia de prensa de la F1 tenía previsto reunir a Briatore, Stella y Frédéric Vasseur. Sin embargo, el encuentro terminó convertido en el escenario de una disputa inesperada entre Alpine y McLaren. El detonante fue la resolución del Tribunal Internacional de Apelaciones de la FIA sobre el GP de Mónaco, que determinó volver a modificar la clasificación y dejó a Gasly sin el tercer puesto que había recuperado después del reclamo presentado por Alpine.

Briatore no ocultó su malestar por la decisión y apuntó directamente contra uno de los cuatro integrantes del tribunal. “Esto es muy injusto. Pero, ya sabes, aceptamos la decisión, aunque lo que resulta muy extraño es que hubiera cuatro jueces en el panel”, comenzó el italiano. Luego fue más allá: “Uno de los jueces actuó como un fiscal. Eso no es un gran problema. El problema es que tiene una estrecha relación con la empresa McLaren”.

El directivo de Alpine incluso aseguró tener una fotografía del magistrado en un discurso relacionado con McLaren realizado en 2018, en Beverly Hills. También mencionó a la fundación One Drop y afirmó que McLaren le había donado “dos o tres autos McLaren”. Para Briatore, esa situación generaba una duda central: cómo podía un juez participar en una decisión contra Alpine si, según su denuncia, tenía una relación previa con uno de los equipos involucrados en el reclamo.

Andrea Stella salió al cruce de Briatore

Stella, director de equipo de McLaren desde 2023, sentado junto a Briatore durante la conferencia, evitó inicialmente responder de manera directa a las acusaciones. “Mi reacción se refiere a la decisión de la Corte Internacional de Apelaciones. Si queremos hablar de eso, con gusto daré mi opinión. Acabamos de publicar también un comunicado. Si quieres hablar de este tipo de acusaciones, creo que no es el momento adecuado”, expresó.

El jefe de la escudería sin embargo sí defendió la apelación presentada por su equipo. Según explicó, el objetivo no estaba relacionado exclusivamente con los puntos que podía obtener o perder McLaren, sino con la necesidad de establecer una interpretación clara del reglamento.

“Definitivamente celebramos” la resolución, afirmó Stella, quien consideró “muy importante” que el fallo aportara claridad sobre la aplicación de las normas. También aseguró que la preocupación de McLaren estaba vinculada con “la igualdad y la equidad deportivas”. Además, recordó que otros equipos habían participado de la audiencia y remarcó que el caso tenía una importancia que excedía a su propia escudería. Pero Briatore no dio por cerrado el tema.

Cuando Stella fue consultado nuevamente por las acusaciones, su tono cambió. El italiano consideró que el rumbo que había tomado la conferencia era ofensivo para McLaren y defendió la legitimidad del procedimiento realizado por el Tribunal Internacional de Apelaciones. “Me parece que el hecho de que esta conferencia tome este rumbo es bastante insultante para McLaren, para la reputación de un equipo que merece mucho respeto”, manifestó.

Stella también advirtió que cualquier persona que realice acusaciones de semejante gravedad en un foro público debe asumir la responsabilidad por sus palabras. Además, defendió el desarrollo de la audiencia y sostuvo que el proceso se había realizado bajo los estándares correspondientes, por lo que no consideraba justificado poner en duda esa instancia.

En medio de la discusión apareció Frédéric Vasseur. El director de Ferrari intentó mantenerse al margen y reconoció que se trataba de un caso complejo. “Creo que no fue un caso fácil de juzgar. Puedo entender la frustración de todos”, señaló.

El francés incluso recordó que Ferrari también había sufrido consecuencias durante el Gran Premio de Mónaco con Lewis Hamilton y, en menor medida, Charles Leclerc. Sin embargo, decidió no tomar partido en la pelea: “Dejaré que Andrea y Flavio la resuelvan entre ellos”.

El juez señalado por Flavio Briatore

El nombre que quedó en el centro de la polémica fue Filippo Marchino, integrante estadounidense/italiano del Tribunal Internacional de Apelaciones. Briatore insistió en que el problema no era solamente el contenido del fallo, sino la supuesta falta de independencia del magistrado. “Lo que es injusto es que un juez estuviera vinculado con McLaren. Eso es injusto. Normalmente, un juez debe ser independiente, por completo”, sostuvo.

El responsable de Alpine también cuestionó la actitud de Marchino durante la audiencia y aseguró que se había comportado “como un fiscal”. Según la transcripción oficial de la FIA, Briatore sostuvo que Alpine buscaba que el proceso estuviera encabezado por jueces completamente independientes. En particular, cuestionó que un integrante del tribunal hubiera dado un discurso a favor de McLaren o utilizado un automóvil de la escudería durante un evento benéfico.

Qué pasó con Pierre Gasly en Mónaco

La polémica comenzó durante el Gran Premio de Mónaco, cuando Gasly recibió dos sanciones. Alpine decidió que el piloto no las cumpliera inmediatamente y posteriormente reclamó por un supuesto error de medición. Gasly cruzó la bandera a cuadros en el tercer puesto, aunque inicialmente fue relegado a la séptima posición debido a las penalizaciones.

Alpine presentó un reclamo ante la FIA y consiguió que la resolución fuera revisada. Gasly recuperó entonces el tercer lugar y volvió a ocupar el podio de Mónaco. El caso parecía encaminado a cerrarse, pero McLaren y Red Bull Racing apelaron aquella resolución ante la FIA.

Finalmente, la apelación prosperó y el resultado volvió a modificarse. La nueva decisión se conoció apenas minutos antes del comienzo del Gran Premio de Italia en Monza, 89 días después de la carrera de Mónaco. Gasly regresó al séptimo puesto, mientras que Isack Hadjar pasó al tercero, Oscar Piastri al cuarto, Liam Lawson al quinto y Arvid Lindblad al sexto.

El fallo que también golpea a Alpine en lo económico

El conflicto tiene una dimensión mucho mayor que la pérdida de un lugar en el podio. Para Alpine, la resolución significa perder nueve puntos en el Campeonato de Constructores. Antes del Gran Premio de Italia, la escudería estaba a apenas tres unidades de Racing Bulls, que ocupaba la quinta posición.

Con la modificación de la clasificación, la diferencia pasó a ser de 16 puntos. Y allí aparece uno de los aspectos más importantes para cualquier equipo de Fórmula 1: cada posición en el Campeonato de Constructores tiene una incidencia económica considerable. Subir o bajar puestos puede representar millones de dólares de diferencia en el presupuesto de la siguiente temporada.

Por eso, el enfrentamiento protagonizado por Flavio Briatore y Andrea Stella no se reduce a una discusión por el tercer puesto de Pierre Gasly. Para Alpine, el fallo tiene consecuencias deportivas y financieras. Y mientras el equipo busca defender su posición en el campeonato, la Fórmula 1 quedó atravesada por una acusación que promete seguir generando repercusiones: Briatore puso bajo la lupa la independencia de un juez y señaló directamente a McLaren.