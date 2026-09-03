Franco Colapinto llega al GP de Italia con mejoras: los ocho cambios que tendrá su A526

La fecha pasada, la Fórmula 1 tuvo su regreso después del parate veraniego en el GP de Países Bajos, donde varios equipos estrenaron mejoras en busca de dar un salto de calidad en su rendimiento en pista. Uno de ellos fue Alpine, que solamente llevó las actualizaciones al A526 de Pierre Gasly, una movida que les permitió hacer un análisis comparativo con la configuración anterior de Franco Colapinto.

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El resultado de esta comparación hizo evidente que las nuevas piezas dieron resultado en el Circuito de Zandvoort, donde el francés sumó tanto en la sprint como en la carrera principal, de manera que las mejoras también se enviaron para el piloto argentino. Así, Colapinto estrenará el paquete de actualizaciones este fin de semana en el Gran Premio de Italia, donde se espera que pueda sacarle provecho a las mejoras para volver a los puntos.

De hecho, el pilarense se mostró entusiasmado por correr con las modificaciones en el Autodromo Nazionale di Monza, algo que dejó entrever en el comunicado oficial que lanzó el equipo galo a través de sus canales oficiales. “Este será mi primer fin de semana con nuestro nuevo paquete de mejoras, que Pierre usó la última vez, y estoy deseando probarlo desde el viernes y correr con él este fin de semana”, afirmó “Fran”.

Ahora bien, inmediatamente surge la duda de cuáles son los cambios en el A526 y qué tan importantes serán, algo que podría resumirse en tres sectores específicos del monoplaza. Para comenzar, el coche tendrá un nuevo fondo para mejorar la aerodinámica y generar más carga, algo que se potenciará con los arreglos en detalles del suelo, como la sumatoria de elementos reperfilados y la optimización de los bordes.

También habrá nueva geometría en el difusor y los pontones de los costados, de manera tal de acoplarse al nuevo fondo sin generar impacto en el sistema de refrigeración. Por último, la parte trasera de la carrocería incluye tres novedades en conjunto, aunque lo más significativo será el rediseño del flap del alerón trasero con la intención de aumentar la carga y mantener un flujo estable.

Colapinto suma 19 puntos en la temporada.

Los ocho cambios del A526 para Monza

De acuerdo con las modificaciones que tuvo el A526 de Gasly en Zandvoort, Colapinto recibiría estas ocho actualizaciones en su coche para competir en igualdad de condiciones con su compañero: