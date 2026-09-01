Vuelve la Fórmula 1: el cronograma para seguir a Franco Colapinto en el Gran Premio de Italia

Después de una semana desde la cita en el GP de Países Bajos, la Fórmula 1 volverá este fin de semana con la disputa del Gran Premio de Italia en el marco de la decimotercera fecha de la temporada, a la que Franco Colapinto llega tras el decimocuarto lugar en Zandvoort. Se trata de la primera cita tras el anuncio de la renovación de su contrato, por lo que será una jornada llena de emociones para el pilarense.

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En esta oportunidad, la sede será el Autodromo Nazionale di Monza, caracterizado por su extensión de más de 5000 kilómetros y sus curvas técnicas que requieren de precisión milimétrica, además de algunos sectores emblemáticos, tales como la recta principal, la variante Ascari en las curvas 8, 9 y 10 y la curva Alboreto en la 11, que representa la última curva del mítico trazado italiano.

Para el piloto argentino, será la tercera presentación en el circuito italiano desde su debut en la máxima categoría, con el antecedente del año pasado en el que quedó muy lejos de los puntos con el decimoséptimo lugar al mando del A525. Quitando ese registro, lo cierto es que Colapinto tiene buenos recuerdos en Monza, donde llegó a conseguir algunas victorias en las categorías inferiores, además de algún que otro podio.

El primer registro de Franco en este circuito fue en la Fórmula Renault 2020, con un triunfo en la carrera corta y un tercer puesto en la larga, mientras que su siguiente visita fue al año siguiente con un octavo lugar en la European Le Mans Series 2021. Para 2022, el pilarense volvió a competir en el trazado italiano y ganó nuevamente la sprint en el cierre de temporada de la F3, un logro que repitió al año siguiente con MP Motorsport.

Lo curioso es que Colapinto no llegó a correr en Monza como piloto de F2, ya que cuando debía disputar dicha carrera en 2024 fue elevado a la F1 para representar a Williams como reemplazante de Logan Sargeant. En dicha ocasión, el argentino debutó con un inesperado decimosegundo lugar, sin dudas una buena carta de presentación en la máxima categoría, donde ya tiene su permanencia asegurada para 2027.

El argentino marcha decimosegundo con 19 puntos.

Horarios del GP de Italia 2026 de F1

Tras el GP de Países Bajos, la próxima parada de la Fórmula 1 será en el Autodromo Nazionale di Monza, donde se disputará el Gran Premio de Italia entre el 4 y 6 de septiembre por la decimotercera fecha. A continuación, los días y horarios: