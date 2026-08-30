La contundente declaración de Flavio Briatore sobre la renovación de Franco Colapinto: "Pertenece"

Durante el GP de Países Bajos, Flavio Briatore había sido consultado por la posible renovación de Franco Colapinto, aunque el astuto italiano optó por no dar una respuesta concretar y se conformó con dejar un gesto que parecía vaticinar la noticia. De hecho, la cita en Zandvoort pasó sin novedades al respecto, aunque todo cambió apenas unos días después, cuando Alpine hizo oficial la extensión del vínculo.

A través de sus redes sociales, el equipo galo confirmó la renovación del piloto argentino para la próxima temporada de la Fórmula 1, un tema que abordó el asesor de Alpine en el comunicado publicado en el sitio oficial de la escudería francesa. “Estamos muy contentos de confirmar nuestra alineación de pilotos para 2027, con Franco continuando como piloto titular junto a Pierre”, comenzó Briatore, que sostuvo la importancia de la continuidad de la dupla.

El italiano aprovechó para señalar que la renovación no se había dado antes debido a que su objetivo principal era mejorar el rendimiento del A526, algo a lo que se dedicaron durante las vacaciones en la sede de Enstone. “Lo más significativo que tenemos que hacer bien es diseñar y construir un coche rápido, lo que sin duda sigue siendo nuestra prioridad número uno”, agregó antes de referirse concretamente al futuro del argentino.

Y es que, con la gran temporada que ha tenido el pilarense hasta el momento, Flavio ya tenía claro que el segundo asiento estaba destinado a mantenerse con Colapinto. “Hemos visto a Franco crecer y madurar realmente hasta convertirse en un gran piloto este año. Sus resultados en Miami y Montreal, especialmente, confirmaron lo que yo ya sabía: Franco pertenece a la Fórmula 1 y pertenece a este equipo”, declaró.

Por otra parte, Briatore se refirió a las expectativas que tiene puestas tanto sobre el argentino como sobre su compañero, Gasly, quien marcha en el décimo lugar de la tabla. “Espero que tanto Franco como Pierre sigan haciendo un trabajo fantástico en la pista y que todo el equipo continúe trabajando incansablemente hasta que estemos luchando y ganando en la parte delantera de este deporte”, cerró.

El momento de la renovación de Franco con Alpine.

Copa de Constructores de la F1 tras el GP de Países Bajos 2026