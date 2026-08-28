La medida de la FIA con Mercedes que podría salpicar a Alpine en la segunda parte de la temporada

La nueva era de la Fórmula 1 trajo consigo varias novedades, como el hecho de que Alpine se convirtió en cliente de Mercedes, que le provee tanto las unidades de potencia como las cajas de cambio para el A526. El acuerdo llegó tras los años de bajo rendimiento que mostraron los motores de Renault, que se despidió de la máxima categoría en el GP de Abu Dhabi 2025 para dedicarse exclusivamente a la producción de calle y semideportivos.

Podría decirse que la apuesta le salió bien a la escudería francesa, que ahora cuenta con uno de los mejores motores de la F1, puesto que la marca alemana ha mostrado un notable rendimiento a pesar de algunos problemas de confiabilidad. De hecho, Mercedes lidera los campeonatos de pilotos y constructores con un buen margen, aunque la aparición del sistema ADUO podría jugarle en contra a Alpine en la segunda mitad del año.

Y es que los resultados del primer análisis posterior al GP de Mónaco mostraron que Red Bull tiene la mejor unidad de potencia, mientras que los alemanes aparecen en el segundo lugar. Sin embargo, un nuevo informe salió a la luz tras el GP de Hungría durante el receso del verano europeo y, aunque mantuvo la misma calificación en cuanto a los motores, la diferencia está en que no se agregaron opciones de mejoras adicionales.

Inicialmente, el sistema ADUO establecía que los fabricantes con menor rendimiento en sus unidades de potencia tenían la posibilidad de hacer más mejoras, pero la FIA sorprendió al no introducir los adicionales. La razón de esto es una posible especulación por parte de Mercedes, que tiene tres equipos clientes, de manera que la medición es desigual en relación con Red Bull/Ford y Ferrari.

Además, existe el factor de que, sin poder hacer muchas mejoras en el motor, Red Bull y Racing Bulls pasarán a centrar su desarrollo en los monoplazas y en la aerodinámica, lo que podría plantearle un problema a Alpine. Esto es así porque el equipo galo podría llegar a tener un mejor motor, pero debería adecuar el A526 a los nuevos parámetros que entregue Mercedes, que sigue bajo la lupa de la FIA.

Colapinto obtuvo la renovación de su contrato para 2027.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de Países Bajos