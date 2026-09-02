El reconocimiento de la Fórmula 1 a la renovación de Franco Colapinto con Alpine: "Esperen"

A diferencia del complicado 2025, la nueva era de la Fórmula 1 le ha sentado bien a Alpine con sus nuevos motores de Mercedes, algo que se vio reflejado no solo en los resultados, sino también en el rendimiento general del A526. Como consecuencia de esto, Franco Colapinto ha podido demostrar más su valía en la primera parte del campeonato, a tal punto de que llegó a sumar 19 puntos antes del parate por el verano europeo.

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Si bien se esperaba que la renovación llegue durante el receso, el anuncio de Alpine finalmente salió a la luz el jueves pasado después del GP de Países Bajos, en el que el piloto argentino terminó en el decimocuarto lugar. En este contexto, las redes sociales de la máxima categoría celebraron la noticia con varios posteos dedicados a Colapinto, aunque uno de ellos llamó poderosamente la atención por su contenido audiovisual.

A través de su cuenta de Instagram, la F1 publicó un video con los mejores momentos que atravesó el pilarense en la presente temporada, incluyendo algunas de sus más asombrosas maniobras. Entre ellas puede vislumbrarse un par en las largadas y el doble rebase a Pierre Gasly y Liam Lawson que tuvo lugar en el GP de Bélgica y que, a priori, le había dado el premio al Mejor Adelantamiento del Mes en julio.

“Esperen mucho más de esto con @francolapinto la próxima temporada”, escribieron en la descripción de la publicación, aunque el recibimiento de los fanáticos no fue el mejor debido a los reclamos por el galardón del mes. De hecho, muchos usuarios aprovecharon la oportunidad para quejarse de que hayan incluido el doble adelantamiento después de que los profesionales hayan metido mano para entregarle el premio a Max Verstappen por su rebase sobre Lewis Hamilton en Budapest.

Por fuera de lo sucedido en las pistas, el video cierra con un emotivo abrazo de Colapinto con Lionel Messi, quien fue a visitarlo al GP de Miami a inicios de mayo y le mostró todo su apoyo para lo que se viene. Aun con la presencia del Diez, los fans siguieron criticando a la F1, incluso con mensajes hacia la FIA por las cuestionables sanciones que recibió el argentino en el pasado GP de Países Bajos.

El argentino suma 19 puntos en la temporada.

¿Cuándo es la siguiente carrera de la F1?

Tras el GP de Países Bajos, la Fórmula 1 tendrá una semana libre antes de la siguiente fecha, que se llevará a cabo en el Autodromo Nazionale di Monza el próximo mes. Allí se desarrollará el Gran Premio de Italia por la decimotercera fecha entre el 4 y 6 de septiembre bajo el formato tradicional, es decir, sin carrera sprint.