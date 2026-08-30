GP de Italia: los antecedentes que preocupan a Franco Colapinto tras su renovación con Alpine

Después de haber pasado el receso del verano europeo sin novedades, Franco Colapinto sorprendió el pasado jueves con el anuncio de su renovación con Alpine de cara a la próxima temporada de la Fórmula 1. A través de sus redes sociales, el equipo galo hizo oficial la continuidad del argentino para 2027, de manera que competirá por segundo año consecutivo como titular en la máxima categoría.

El anuncio llegó a poco más de una semana para el Gran Premio de Italia, donde comenzó la aventura del piloto argentino en la F1 cuando tuvo su debut con Williams como reemplazante de Logan Sargeant. A dos años de aquella primera presentación, Colapinto volverá el próximo fin de semana al Autodromo Nazionale di Monza, aunque con una serie de antecedentes relacionadas con las renovaciones que genera cierta preocupación.

Y es que todos los pilotos que han renovado sus contratos en la presente temporada han terminado teniendo incidentes en la carrera posterior, algo que sucedió en primera instancia con Charles Leclerc. El monegasco extendió su vínculo con Ferrari en la previa al GP de Mónaco, pero no pudo terminar la carrera después de sufrir un accidente a 12 vueltas de la línea de meta.

Para la siguiente tanda de renovaciones hubo que esperar a los últimos días del receso, cuando se confirmó la continuidad de Max Verstappen en Red Bull a días del regreso de la competencia en el GP de Países Bajos. Siguiendo los pasos de Leclerc, el neerlandés chocó sobre el cierre de la primera vuelta y debió abandonar, algo que también le sucedió a los Williams en las vueltas finales.

En la previa a la fecha de Zandvoort, Carlos Sainz y Alex Albon renovaron para 2027 con el equipo inglés y ambos tuvieron un incidente entre ellos cuando restaba muy poco para terminar la carrera. De ahí la preocupación creciente tanto para Colapinto como para Lando Norris, quien también firmó la extensión de su contrato con McLaren hasta 2030 a días del Gran Premio de Italia.

El argentino no tuvo ni un abandono en esta temporada.

Horarios del GP de Italia 2026 de F1

Tras el GP de Países Bajos, la próxima parada de la Fórmula 1 será en el Autodromo Nazionale di Monza, donde se disputará el Gran Premio de Italia entre el 4 y 6 de septiembre por la decimotercera fecha. A continuación, los días y horarios: