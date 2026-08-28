La bronca de Pierre Gasly con la estrategia de Racing Bulls en el GP de Países Bajos: "Arruinó nuestra carrera"

A pesar de haber estado en la zona de puntos en las dos carreras del fin de semana pasado, lo cierto es que Pierre Gasly no se quedó conforme con el décimo lugar en el GP de Países Bajos de la Fórmula 1, donde su posición final pudo haber sido incluso mejor. Tras salir del decimoprimer lugar en la largada había logrado ganar algunas posiciones y ponerse octavo, aunque todo cambió después de haber tenido su segundo ingreso a boxes.

Y es que el piloto francés cambió sus neumáticos y volvió a pista detrás de Arvid Lindblad, quien por entonces ya había cumplido con la sanción de “drive-through” y ya no tenía chances de sumar puntos. Claro que el hecho de estar casi al fondo no hizo que su carrera sea inútil, ya que el británico se dedicó a cortarle el paso a Gasly para evitar que pueda regresar a la zona de puntos, algo clave considerando la lucha por la zona media en la tabla de constructores.

Tal es así que el galo se mantuvo detrás del VCARB02 durante al menos 17 vueltas, sin mencionar que en ese lapso de tiempo se vio superado por Nico Hülkenberg e incluso por Yuki Tsunoda, quien estaba al mando del otro Racing Bulls como reemplazante de Liam Lawson. De ahí que Pierre haya mostrado su enojo en declaraciones rescatadas por Motorsport, en las que apuntó contra el equipo de Faenza.

“Racing Bulls arruinó nuestra carrera en la parte intermedia. Jugaron en equipo pensando en el campeonato y lo hicieron bien”, comenzó Gasly, que se mostró ansioso por devolverles la jugada en la próxima fecha. Si bien Lindblad había dejado pasar a Tsunoda y le había cortado el paso al A526, ninguno de los pilotos de la escudería italiana llegó a los puntos, aunque sí lograron evitar que Alpine pase del décimo lugar.

El tiempo perdido en un circuito como el de Zandvoort se suele pagar caro por las dificultades para rebasar, de manera que el francés no llegó a recuperarse del todo y quedó a más de un segundo de Fernando Alonso, quien finalizó noveno. Por eso, Gasly resaltó que la historia será distinta en las fechas siguientes: “Aquí realmente no se puede adelantar y eso va a cambiar en los próximos circuitos. Y lo bueno es que tengo buena memoria, así que me aseguraré de que seamos nosotros los que sonriamos al final del año”.

Gasly sumó dos puntos este fin de semana.

Copa de Constructores de la F1 tras el GP de Países Bajos 2026