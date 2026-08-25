Franco Colapinto recibió el apoyo de uno de sus rivales por la sanción en Países Bajos: "Extrema"

Si bien la largada del GP de Países Bajos no tuvo incidentes, la situación no tardó en cambiar cuando Max Verstappen perdió el control de su monoplaza ante la falta de adherencia de los neumáticos sobre el piso húmedo. Dicho suceso fue el detonante de la primera sanción que recibió Franco Colapinto este domingo cuando superó a Yuki Tsunoda en condición de doble bandera amarilla antes de cruzar la línea.

Y es que el japonés había frenado para evitar el impacto con el neerlandés, lo que forzó al piloto argentino a rebasarlo ante el riesgo que significaba frenar a esa velocidad con todos los demás coches que venían atrás. Como consecuencia de esto, los comisarios de la FIA penalizaron a Colapinto con un “drive & through”, una de las sanciones más duras en la Fórmula 1 que obliga al piloto a pasar por el pit lane sin posibilidad de cambiar las gomas.

Debido a los segundos perdidos, el pilarense cayó al vigésimo lugar del clasificador, algo que prácticamente liquidó con sus chances de sumar puntos. Sin embargo, Franco no fue el único que la pasó mal con las decisiones de los jueces, puesto que Arvid Lindblad recibió el mismo castigo por haber rebasado a Pierre Gasly en las mismas condiciones, lo que ha hecho incluso más cuestionable la decisión de los comisarios.

Una vez finalizada la carrera, el piloto de Racing Bulls, rival de Alpine en la lucha por la zona media de la tabla de constructores, no dudó en apuntar a la FIA por la medida y falta de criterio a la hora de sancionar. “Creo que la penalización fue un poco dura. Todos podemos estar de acuerdo en que fue bastante extrema. Si miras mi cámara a bordo, quiero decir, ¿qué fue realmente lo que estuvo tan mal? No lo sé”, comenzó el británico.

No conforme con esta declaración inicial, Lindblad fue más allá y consideró que los comisarios buscaron marcar un límite con las sanciones impartidas, incluso a pesar de que se trataron de decisiones cuestionables. “Sentí que hoy estaban más intentando sentar un precedente que realmente evaluar la infracción y determinar una penalización acorde”, agregó el inglés, que también recibió dos puntos en su Superlicencia.

El británico es el único rookie de la temporada.

La situación de los pilotos con la Superlicencia