El mensaje del presidente de la FIA a Franco Colapinto por las sanciones en Zandvoort: "Hablaré con él"

La cita en el GP de Países Bajos generó mucha repercusión debido a las polémicas decisiones de los comisarios de la FIA, sobre todo con la durísima sanción que recibió Franco Colapinto por no respetar la doble bandera amarilla. El accidente de Max Verstappen en el cierre de la primera vuelta hizo que Yuki Tsunoda frene abruptamente para no chocar al neerlandés, lo que generó que el pilarense lo rebase para evitar un incidente peor.

{{{htmlAmp}}}

Si bien el piloto argentino se manejó de ese modo para salvaguardar su integridad física, los jueces no opinaron lo mismo y le pusieron un “drive-tought” y dos puntos en la Superlicencia, que fueron tres por otra sanción posterior. Justamente sobre todo este tema fue abordado Mohammed ben Sulayem en su visita a Buenos Aires para el Congreso Americano de la FIA y no dudó en señalar que el descontento no está solo en Argentina.

Y es que Franco no fue el único perjudicado en el Circuito de Zandvoort, donde Arvid Lindblad recibió la misma sanción por superar a Pierre Gasly tras el accidente de Verstappen. Por eso, el presidente de la FIA manifestó que también desde el Reino Unido están disgustados con los comisarios, a tal punto de que incluso la misma Federación está siendo objeto de críticas en los medios.

“Lo analizaré, porque también escuché a otras personas decir que están en contra de otras personas. A mí me ocurre lo mismo. Piensan que la FIA está en contra de los británicos, pero no estamos en contra de ellos”, afirmó el ejecutivo. Por otra parte, Ben Sulayem aprovechó para señalar que busca formar comisarios en otras partes del mundo para terminar con la hegemonía de los jueces europeos en la F1.

“Ahora estamos realizando una capacitación. Incluso convocamos a un curso de formación. Así que les pedimos a las autoridades deportivas de los países que nos envíen nombres para que podamos capacitar a los comisarios, porque vamos a rotar a los comisarios deportivos”, sumó. Para terminar, el dirigente le dejó un mensaje a Colapinto sobre lo sucedido en Zandvoort: “Lo analizaremos y veremos. Y hablaré con él. Llamaré personalmente a Franco. Escucharé lo que tenga para decir”.

El emiratí estuvo en Buenos Aires este fin de semana.

¿Cuándo es la siguiente carrera de la F1?

Tras el GP de Países Bajos, la Fórmula 1 tuvo una semana libre antes de la siguiente fecha, que se llevará a cabo este fin de semana en el Autodromo Nazionale di Monza. Allí se desarrollará el Gran Premio de Italia por la decimotercera fecha entre el 4 y 6 de septiembre bajo el formato tradicional, es decir, sin carrera sprint.