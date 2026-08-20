Dónde ver en vivo la F1 en Argentina en 2026 con Franco Colapinto: esta es la forma

La Fórmula 1 es uno de los grandes fenómenos deportivos a nivel global. La máxima categoría del automovilismo reúne a millones de fanáticos alrededor de sus escuderías y pilotos favoritos y, en la Argentina, esa pasión tiene una historia particular. En un país de fuerte tradición fierrera, cada Gran Premio despierta un interés que trasciende a los seguidores habituales del deporte motor.

La presencia de Franco Colapinto volvió a potenciar ese fenómeno. El argentino puso fin a una espera de más de dos décadas sin un representante nacional en la máxima categoría y generó una nueva camada de aficionados que siguen sus actuaciones con especial atención. Para acompañarlo durante un fin de semana de carrera, existen diferentes alternativas de televisión y streaming.

Dónde ver en vivo la Fórmula 1 en Argentina

La temporada 2026 puede seguirse en Argentina a través de Fox Sports, Disney+ y F1 TV Pro. El acuerdo de Fórmula 1 con ESPN contempla la transmisión de las prácticas, clasificaciones, carreras Sprint y Grandes Premios mediante sus plataformas lineales y digitales, mientras que en Argentina la señal televisiva corresponde a Fox Sports.

Fox Sports permite seguir la actividad por televisión paga. Sus señales pueden encontrarse en diferentes cableoperadores:

Cablevisión Digital, HD y Flow: canales 25 (SD) y 106 (HD).

canales 25 (SD) y 106 (HD). DirecTV: canales 105 (SD) y 1605 (HD).

canales 105 (SD) y 1605 (HD). Telecentro: canales 101 (SD) y 1013 (HD).

Colapinto con Gasly.

Además, quienes tengan servicios como Flow, DGO o Telecentro Play pueden acceder al canal deportivo mediante sus respectivas plataformas, siempre que cuenten con la suscripción correspondiente. Otra alternativa es Disney+ Premium, la plataforma de streaming que ofrece el contenido deportivo de ESPN. Es una opción pensada para quienes prefieren mirar las sesiones desde un celular, computadora, tablet o Smart TV. Durante 2026, distintas transmisiones fueron ofrecidas en Argentina a través de este servicio.

Ora opción para seguir la F1

La tercera posibilidad es F1 TV Pro, el servicio oficial de Fórmula 1. Está disponible en Argentina y ofrece una experiencia especialmente orientada a los fanáticos que buscan mayor cantidad de información durante cada competencia.

Con F1 TV Pro se pueden seguir en vivo las sesiones de cada Gran Premio y acceder a las cámaras a bordo de los pilotos, telemetría y cronometraje en tiempo real. También permite escuchar las radios de los equipos, consultar mapas de pilotos y disfrutar repeticiones completas, además de contenidos exclusivos y programas vinculados a los fines de semana de carrera.

F1 TV cuenta con diferentes modalidades de suscripción: F1 TV Access, F1 TV Pro y F1 TV Premium. Las prestaciones varían según el plan contratado, por lo que F1 TV Pro es la alternativa destinada a quienes buscan seguir la acción en directo con la mayor