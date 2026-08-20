El inesperado cambio que anunció Colapinto sobre las mejoras del auto en el GP de Países Bajos de Fórmula 1

Franco Colapinto habló sobre las nuevas mejoras que iba a tener su Alpine en el Gran Premio de Países Bajos y deberá esperar más de lo imaginado.

El regreso de la Fórmula 1 después del receso de verano tendrá una particularidad para Franco Colapinto. Luego de que Alpine anunciara un paquete de mejoras que podría ser clave para recuperar terreno en la zona media, el argentino reveló que deberá disputar el Gran Premio de Países Bajos 2026 sin las nuevas piezas, pero sí las tendrá su compañero, Pierre Gasly.

La escudería francesa aprovechó el parate de casi un mes sin competencia para avanzar en la evolución de su monoplaza. Después de una primera mitad de temporada en la que perdió rendimiento respecto de sus principales competidores, el equipo de Enstone busca encontrar soluciones para volver a acercarse a la pelea de la zona media.

El paquete técnico había sido anunciado el miércoles a través de Steve Nielsen, director de Alpine, quien explicó que el objetivo era recuperar competitividad durante la segunda parte del campeonato. Los problemas del auto estuvieron relacionados principalmente con su comportamiento aerodinámico. La parte trasera mostró inestabilidad al ingresar a las curvas, mientras que también aparecieron dificultades de tracción y subviraje en el sector medio de los virajes.

Por eso, las nuevas piezas representan una prueba importante para determinar si Alpine puede dar el salto que necesita. Sin embargo, el inconveniente es que no habrá mejoras para los dos autos en Zandvoort y el motivo se debe a la disponibilidad limitada de componentes, que obligó al equipo a elegir y será Gasly quien estrene el paquete durante este fin de semana. Colapinto recién tendrá acceso a las novedades en el Gran Premio de Italia, en Monza.

Foto: AP.

Colapinto no tendrá los cambios en Zandvoort

Aunque no podrá utilizarlas todavía en pista, el argentino ya conoce las sensaciones que generan las nuevas piezas. Colapinto tuvo la posibilidad de probar la actualización en el simulador de Enstone y quedó conforme con lo observado. "En el simulador la actualización parece ser muy potente y, si es así, será muy buena para nosotros", explicó.

El piloto de Alpine también contó que los datos obtenidos hasta el momento son alentadores y que el equipo espera que el desarrollo le permita acercarse a Racing Bulls, uno de sus principales rivales en el campeonato de constructores. "Los datos indican que es una mejora muy fuerte y muy grande", señaló Colapinto.

La planificación original contemplaba que la actualización llegara en Monza y para los dos autos. Sin embargo, el trabajo realizado durante el receso permitió adelantar su estreno a Zandvoort. El problema fue que la escudería no logró disponer de suficientes piezas para equipar ambos monoplazas.

El francés será el encargado de poner a prueba el paquete durante el regreso de la Fórmula 1. Alpine analizará su comportamiento y utilizará la información obtenida para determinar si las novedades responden a las expectativas generadas en el simulador.

Gasly reconoció que el equipo tuvo dificultades durante las últimas carreras antes del receso y que el desarrollo del monoplaza quedó algo retrasado en comparación con otros equipos de la zona media. "En general, si miramos las últimas carreras, simplemente nos falta ritmo prácticamente en todo tipo de curvas", explicó.

Las primeras simulaciones, sin embargo, entregaron señales positivas. El francés espera que la evolución permita reducir la diferencia que Alpine acumuló durante la primera parte del año.

El contexto no será sencillo. El GP de Países Bajos tendrá formato sprint, por lo que habrá menos tiempo para analizar el funcionamiento de las nuevas piezas. Alpine contará con una sola sesión de entrenamientos libres antes de afrontar la clasificación para la carrera sprint, por lo que cada vuelta será importante.

La espera de Colapinto hasta Monza

Mientras su compañero tendrá la posibilidad de estrenar la evolución, Colapinto deberá maximizar el rendimiento del auto actual. El argentino suma 19 puntos en la temporada y consiguió hasta ahora sus mejores resultados en Canadá, donde finalizó sexto, y Miami, con un séptimo puesto.

Además, aparece entre los pilotos que más vueltas completaron durante la temporada 2026, una muestra de su continuidad dentro de Alpine. Por eso, Zandvoort representará un desafío particular. Colapinto tendrá que competir sabiendo que el auto de su compañero contará con una evolución que, según los datos del simulador, podría representar un salto importante.

La comparación será inevitable. Si las nuevas piezas funcionan como Alpine espera, Gasly tendrá la oportunidad de demostrarlo primero. Y esa información será fundamental para que el equipo llegue a Monza con un panorama mucho más claro antes de instalar la actualización en el auto del argentino.

La situación en el campeonato de constructores le agrega todavía más importancia al desarrollo. Alpine ocupa el sexto puesto y se encuentra a apenas cinco puntos de Racing Bulls, por lo que la pelea por la posición dentro de la zona media permanece completamente abierta.