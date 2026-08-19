Franco Colapinto palpita el regreso de la Fórmula 1 con el GP de Países Bajos: "Pie derecho"

Tras haber tenido muy sólidas actuaciones a lo largo de la temporada, Franco Colapinto no cerró de la mejor manera la primera mitad del calendario con el GP de Hungría, donde obtuvo su peor resultado del año con el decimoquinto lugar. De ahí que el pilarense haya quedado decepcionado con aquella cita a Budapest, a lo que le siguió su participación en los test de Pirelli antes de las vacaciones por el verano europeo.

Sin embargo, ahora que el descanso ha llegado a su fin, el piloto argentino está listo para volver a las pistas con la reanudación de la Fórmula 1, que tendrá acción este fin de semana con el Gran Premio de Países Bajos. Justamente en la previa a la decimosegunda fecha, Colapinto dio una serie de declaraciones que fueron publicadas en un comunicado de Alpine, en donde mostró sus energías renovadas para la visita al Circuito de Zandvoort.

“Estoy muy entusiasmado por volver a competir después de un necesario descanso”, comenzó el pilarense, cuyas vacaciones empezaron un poco después por los test de Budapest, lo que le trajo recuerdos de su última actuación. “Terminamos un poco decepcionados, algo sobre lo que pude reflexionar porque demuestra cuánto hemos avanzado como equipo respecto de nuestra situación del año pasado”, advirtió Franco, consciente de la suba de nivel que tuvo Alpine en comparación con 2025.

El hecho de estar peleando por el liderato de la zona media con Racing Bulls deja en evidencia este salto de calidad, aunque Colapinto sabe que necesitan arrancar la segunda parte de la temporada de la mejor manera posible. “Tenemos que empezar con el pie derecho en Zandvoort. Es un circuito que disfruto mucho y que recuerdo bien de mi etapa en las categorías formativas”, agregó el argentino.

Y es que el piloto de Alpine consiguió dos podios en sus paso por las categorías inferiores en el circuito neerlandés, aunque esta vez tendrá que afrontar el desafío de buscar los puntos también en la sprint. “Será interesante ver cómo es con el formato sprint y tenemos que empezar bien el viernes por la mañana para encontrar el ritmo y llevar el auto al límite desde temprano”, cerró Colapinto.

Alpine está sexto en la tabla de constructores.

Horarios del GP de Países Bajos 2026 de F1

La próxima parada de la Fórmula 1 será en el Circuito de Zanvoort, donde se disputará el Gran Premio de Países Bajos este fin de semana por la decimosegunda fecha. A continuación, los días y horarios: