Alpine sorprendió con un nuevo posteo sobre Franco Colapinto en la previa al GP de Países Bajos

Después de casi un mes de inactividad por el parate del verano europeo, la Fórmula 1 volverá a la acción este fin de semana con el Gran Premio de Países Bajos en el marco de la decimosegunda fecha de la temporada. Para Alpine será una fecha clave, puesto que el Circuito de Zandvoort será el primer escenario para poner a pruebas las mejoras que recibirá el A526, que no cerró de la mejor manera la primera mitad del calendario.

En el GP de Hungría, el equipo galo no logró sumar puntos después de cerrar la cita en Budapest con Pierre Gasly en el decimosegundo lugar y Franco Colapinto en el decimoquinto, sin mencionar que Racing Bulls lo superó en la tabla de constructores. De hecho, el principal objetivo de esta etapa final del campeonato será recuperar el liderato de la zona media y el primer paso para hacerlo será obtener un triunfo sobre los italianos este fin de semana.

Con todo esto en cuenta, la escudería francesa hizo un posteo este lunes palpitando lo que será el GP de Países Bajos con una imagen del piloto argentino anunciando la semana de carrera. “¡Volvimos con todo! Listos para volver a correr en el GP de Países Bajos”, escribieron desde la cuenta oficial de Instagram de Alpine junto a la foto del pilarense, un detalle que fue celebrado por los fanáticos en los comentarios.

De hecho, memes y stickers de Colapinto no pasaron desapercibidos entre los comentarios del posteo, aunque hubo quienes aprovecharon para solicitar la renovación del contrato. Y es que “Fran” termina su contrato con el equipo de Enstone a finales de diciembre y, aunque se considera que todo marcha viento en popa para que se renueve el vínculo, lo cierto es que todavía no hay nada concreto sobre la mesa.

Por tal motivo, los usuarios señalaron a Alpine por la falta de renovación del argentino, que ha hecho méritos a lo largo de la temporada para ganarse el segundo asiento por un tiempo más. Cabe mencionar que Colapinto marcha decimosegundo en el campeonato con 19 puntos, mientras que el equipo está sexto con 61 en la tabla de constructores, cinco unidades por debajo de Racing Bulls.

Así anunció Alpine el fin de semana de carrera en Zandvoort.

Horarios del GP de Países Bajos 2026 de F1

La próxima parada de la Fórmula 1 será en el Circuito de Zanvoort, donde se disputará el Gran Premio de Países Bajos este fin de semana por la decimosegunda fecha. A continuación, los días y horarios: