Franco Colapinto palpitó el regreso de la Fórmula 1 con el GP de Países Bajos: "Volvemos"

A casi un mes de su decimoquinto lugar en el GP de Hungría, Franco Colapinto está listo para la reanudación del campeonato del mundo de la Fórmula 1, que se retomará este fin de semana con la disputa del Gran Premio de Países Bajos. De hecho, el pilarense ya dio por finalizada sus vacaciones y se reunirá con Alpine estos días antes de emprender viaje al Circuito de Zandvoort, que albergará la decimosegunda fecha del calendario.

Durante este fin de semana, el piloto argentino estuvo muy activo en las redes sociales, donde compartió imágenes y videos de sus últimos recorridos en bicicleta por Europa, una práctica que le ayuda a mantenerse en forma. Este domingo, Colapinto subió un video paseando en su bici, algo que hizo junto a José María López, otro reconocido piloto salido de nuestras tierras y que actualmente compite en carreras de resistencia.

Además de compartir sus salidas con “Pechito”, Franco también mostró parte de lo que hizo durante sus semanas de descanso en un carrusel publicado en su cuenta de Instagram, con fotos de su perro y de sus intentos de repostería. “Se terminó la joda, ¡dale que volvemos! Todo ready, que ganas de unas carreritas”, escribió el pilarense para acompañar su publicación, que cerró con una foto de la matera y el set de mate que le robaron en Italia.

De hecho, el piloto de Alpine cerró el posteo con un “RIP” en referencia a su termo y mate que extrajeron de su vehículo en la nación de la península itálica, lo que motivó a sus seguidores a hacerle una promesa. “Ya entendimos, te llevamos otra matera, pronto” y “¿La matera la recuperó o solo la extraña como nosotros a él?”, fueron algunos de los comentarios que surgieron al respecto por parte de los usuarios.

Entre las imágenes que compartió el argentino, también subió contenido a través de las stories de Instagram, con un video en primera persona de su recorrido en bici, en el que escribió: “Domingo de bici. 36º, quién lo mandaba a salir a las 14”. Más tarde, subió otro video, más centrado en el paisaje natural que le permitía ver la ruta que tenía preparada y dejó otro pequeño texto que resume cómo cerró sus vacaciones: “Qué paz”.

Al argentino le robaron su set de mate en Italia.

Horarios del GP de Países Bajos 2026 de F1

La próxima parada de la Fórmula 1 será en el Circuito de Zanvoort, donde se disputará el Gran Premio de Países Bajos este fin de semana por la decimosegunda fecha. A continuación, los días y horarios: