El coach de Franco Colapinto reveló lo que le falta al piloto para ganar en la Fórmula 1: "Acostumbrado"

En su tercer año consecutivo en la Fórmula 1, el primero como titular, Franco Colapinto ha mostrado un notable rendimiento al mando del A526, el primer coche de Alpine motorizado por Mercedes desde la salida de Renault. Sin dudas, el monoplaza tiene una performance superior a la del ineficaz A525, pero todavía se encuentra lejos de las aspiraciones del equipo galo de alcanzar el campeonato del mundo.

Durante el transcurso de la primera parte del calendario, el piloto argentino logró su mejor resultado hasta el momento con el sexto lugar en el GP de Canadá, algo que ha servido para demostrar su talento de cara a una posible renovación para 2027. A pesar de esto, el rendimiento del A526 ha ido en caída con el correr de las fechas como consecuencia de la falta de actualizaciones, aunque eso no quita las buenas actuaciones de Colapinto.

Tal es así que Lucas Benamo se refirió a la capacidad que tiene el pilarense de sacar buenos resultados con coches que no son dominantes, por lo que la clave para la victoria estará en tener el mejor monoplaza de la grilla. “Está acostumbrado a no tener el mejor auto. Si tuviera un auto de punta, no tengo dudas de que ganaría y lo haría igual”, afirmó el coach de Franco en una reciente entrevista con Carburando.

Si bien la lectura que podría hacerse de dicha declaración es que el piloto dependería de la máquina, lo cierto es que la actual F1 demanda un coche con oportunidades de ser campeón para aspirar a la victoria. De hecho, Benamo señaló como ejemplo el caso de Andrea Kimi Antonelli, quien tuvo un año irregular en 2025 con Mercedes y ahora lidera el campeonato con seis carreras ganadas, dejando atrás a un experimentado como George Russell.

“Mirá como Kimi Antonelli, que es crack, en Prema no estaba en un momento muy bueno. Pero ahora tiene un auto de punta y la está descosiendo en la Fórmula 1”, destacó oriundo de Bahía Blanca con respecto al pasado del italiano en F2. Por último, Benamo advirtió que Colapinto no ha estado en un equipo top hasta el momento, pero eso no le impidió tener buenos resultados: “Fran siempre estuvo en equipos buenos con momentos buenos, pero también estuvo en equipos buenos pero no tan top en las categorías. Él se las arreglaba, eso no lo hace cualquier piloto”.

Colapinto está decimosegundo con 19 puntos.

¿Cuándo es la siguiente carrera de la F1?

Tras el GP de Hungría, la Fórmula 1 ingresará en el receso veraniego antes de la siguiente fecha, que se llevará a cabo en el Circuito de Zandvoort el próximo mes. Allí se desarrollará el Gran Premio de Países Bajos por la decimosegunda fecha entre el 21 y 23 de agosto bajo el formato sprint.