Alerta en el equipo de Franco Colapinto ante la medida de la FIA que podría perjudicar el rendimiento del A526

La nueva era de la Fórmula 1 trajo consigo varias novedades, como el hecho de que Alpine se convirtió en cliente de Mercedes, que le provee tanto las unidades de potencia como las cajas de cambio para el A526. El acuerdo llegó tras los años de bajo rendimiento que mostraron los motores de Renault, que se despidió de la máxima categoría en el GP de Abu Dhabi 2025 para dedicarse exclusivamente a la producción de calle y semideportivos.

Podría decirse que la apuesta le salió bien a la escudería francesa, que ahora cuenta con uno de los mejores motores de la F1, puesto que la marca alemana ha mostrado un notable rendimiento a pesar de algunos problemas de confiabilidad. De hecho, Mercedes lidera los campeonatos de pilotos y constructores con un buen margen, aunque la aparición del sistema ADUO podría jugarle en contra a Alpine en la segunda mitad del año.

Y es que los resultados del primer análisis posterior al GP de Mónaco mostraron que Red Bull tiene la mejor unidad de potencia, mientras que los alemanes aparecen en el segundo lugar. Dicho informe generó cierta polémica debido a la alta efectividad mostrada por las “Flechas Plateadas” en contraposición con lo complejo que fue el inicio de temporada para la marca de las bebidas energéticas, incluso llegando a plantearse la posibilidad de especulaciones.

Ahora bien, el ADUO establece que los fabricantes con menor rendimiento en sus unidades de potencia tienen la posibilidad de hacer más mejoras, mientras que Red Bull quedaría más limitado en ese sentido. A primera vista, el hecho de que Mercedes pueda mejorar aun más establece buenas noticias para Alpine, pero ahí es donde entra la contradicción, puesto que eso no necesariamente se traduciría en mejores resultados.

La clave de esto está en que Red Bull podrá centrarse en el desarrollo de la aerodinámica y del chasis, aspectos que les ha jugado en contra en la primeras mitad de la temporada. Como consecuencia, tanto la escudería austriaca como Racing Bulls mejorarían su rendimiento conforme avance el campeonato, mientras que el equipo galo podría llegar a tener un mejor motor, pero deberá adecuar el A526 a los nuevos parámetros que entregue Mercedes.

El argentino termina su contrato en diciembre.

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