De qué depende el futuro de Franco Colapinto en Alpine para 2027

El futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1 empieza a tomar protagonismo durante el receso de verano. El argentino tiene asegurada su butaca en Alpine hasta el cierre de la temporada 2026, pero todavía no existe una confirmación oficial para 2027. Con Pierre Gasly contratado hasta fines de 2028, solamente uno de los dos lugares del equipo francés aparece abierto para el próximo campeonato.

La primera variable, y probablemente la más importante, será el rendimiento deportivo. Alpine quiere que Colapinto continúe acercándose a Gasly tanto en clasificación como en ritmo de carrera. Steve Nielsen, director general del equipo, reconoció que el argentino mejoró su consistencia y que durante esta temporada logró estar a la altura del francés en distintos momentos. Su postura fue clara: continuará si demuestra que es suficientemente bueno para conservar la butaca.

Los números también muestran una evolución. Colapinto llegó al receso después del GP de Hungría con 19 puntos, gracias a sus resultados dentro del Top 10 en China, Miami, Canadá, Barcelona, Gran Bretaña y Bélgica. Su sexto lugar en Montreal continúa siendo su mejor actuación de la temporada, mientras que Gasly sigue por delante en el campeonato y se mantiene como la referencia interna de Alpine.

Precisamente, reducir la diferencia con Gasly será otra de las claves. No necesariamente se espera que Colapinto supere de manera constante a un piloto más experimentado, pero Alpine necesita comprobar que puede mantenerse cerca, aprovechar las oportunidades para sumar y reducir los errores. En una zona media cada vez más ajustada, colocar regularmente los dos autos en posiciones de puntos puede marcar diferencias importantes para el Mundial de Constructores.

Otro elemento juega a favor del argentino: la estabilidad. Flavio Briatore reconoció que está conforme con la relación entre sus dos pilotos y deslizó públicamente la posibilidad de conservar la dupla para 2027. El dirigente explicó que Alpine se encuentra todavía construyendo técnicamente su proyecto y destacó la importancia de mantener cierta continuidad mientras desarrolla el equipo.

La evolución del A526 también será importante. Alpine comenzó 2026 mostrando un salto significativo, pero perdió terreno frente a algunos rivales antes del receso. Eso obliga a evaluar los resultados de Colapinto teniendo en cuenta las posibilidades reales del monoplaza y no solamente su posición final en cada Gran Premio.

Por último aparece el mercado de pilotos. Mientras existan corredores disponibles para 2027, Alpine tendrá alternativas y Colapinto deberá seguir justificando su lugar. Sin embargo, la situación es muy diferente a la de sus primeros meses en el equipo: ahora cuenta con una temporada completa, resultados concretos y un conocimiento mucho mayor de la estructura.

Por eso, la segunda parte del año será decisiva. Colapinto depende principalmente de sí mismo: sumar puntos cuando el auto lo permita, mantenerse cerca de Gasly, evitar errores costosos y demostrar regularidad. Alpine ya dejó abierta públicamente la puerta para 2027. Ahora el argentino deberá terminar de convencer al equipo de que cambiar de piloto representaría un riesgo mayor que mantenerlo.