La rebelión de los jóvenes: las nuevas generaciones dominan en la F1

Durante años, nombres como Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Max Verstappen o Sebastian Vettel concentraron buena parte del protagonismo de la Fórmula 1. En 2026, sin embargo, la categoría muestra una tendencia diferente. Los pilotos más jóvenes dejaron de ocupar las butacas solamente como proyectos a futuro y comenzaron a ganar carreras, conseguir podios y superar a compañeros con mucha más experiencia.

El máximo exponente es Kimi Antonelli. El italiano de Mercedes llegó al receso de verano como líder del Campeonato de Pilotos con 219 puntos, 50 más que Hamilton. Además, ganó seis de los primeros 11 Grandes Premios y se impuso directamente en la comparación interna con George Russell: lo superó 7-4 tanto en clasificación como en carrera. Con 19 años, tiene incluso la posibilidad de convertirse en el campeón mundial más joven de la historia.

Antonelli no es un caso aislado. Lando Norris, campeón mundial en 2025, aparece quinto en el actual certamen con 128 puntos y consiguió en Hungría su primera victoria de la temporada. Su compañero Oscar Piastri, protagonista de la lucha por el título del año pasado, suma 92 unidades. Los dos transformaron a McLaren en uno de los símbolos del cambio generacional de los últimos años.

Otra historia importante es la de Isack Hadjar. Después de debutar en 2025 y conseguir incluso un podio con Racing Bulls, Red Bull lo ascendió para acompañar a Verstappen en 2026. Aunque el neerlandés todavía domina claramente la comparación directa, Hadjar ocupa el octavo lugar del Mundial con 68 puntos y ya demostró que puede mantenerse regularmente dentro de la zona de puntos.

La revolución también aparece más atrás. Oliver Bearman está ganando 8-3 en clasificación y 7-4 en carrera frente a Esteban Ocon dentro de Haas. Gabriel Bortoleto, por su parte, terminó delante del experimentado Nico Hulkenberg en siete de las primeras 11 carreras con Audi. Mientras tanto, el debutante Arvid Lindblad suma 23 puntos con Racing Bulls y ocupa el undécimo puesto del campeonato.

En ese grupo también aparece Franco Colapinto. El argentino marcha 12° con 19 puntos y, aunque Pierre Gasly mantiene ventaja dentro de Alpine, logró terminar delante del francés en cuatro carreras. Su presencia forma parte de una parrilla cada vez más nutrida por pilotos que llegaron a la máxima categoría después de atravesar programas de desarrollo cada vez más exigentes.

Los veteranos, de todas maneras, están lejos de desaparecer. Hamilton es segundo del campeonato, Russell tercero y Charles Leclerc cuarto, mientras Verstappen permanece sexto. La diferencia está en que ya no tienen el escenario asegurado exclusivamente para ellos.

La F1 de 2026 muestra dos generaciones chocando directamente. Hamilton, Alonso y los pilotos consolidados aportan experiencia, pero Antonelli, Norris, Piastri, Hadjar, Bearman y compañía ya no esperan su turno. Los más jóvenes llegaron para competir de igual a igual y, en varios casos, para ganar. El recambio dejó de ser una promesa: ya está ocurriendo delante de todos.