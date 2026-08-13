El mensaje de Franco Colapinto a Lionel Messi tras la muerte de su padre

Franco Colapinto volvió a demostrar públicamente la admiración y el cariño que siente por Lionel Messi. Esta vez no hubo festejos, camisetas de la Selección ni sonrisas en un paddock de Fórmula 1. El piloto de Alpine utilizó las redes sociales para acompañar al futbolista argentino en uno de los momentos más difíciles de su vida, tras la muerte de su padre, Jorge Messi, a los 68 años.

Messi publicó este miércoles 12 de agosto una extensa carta en Instagram para despedirse de su papá, quien había sido una figura fundamental tanto en su vida personal como profesional. Jorge lo acompañó desde sus primeros pasos en el fútbol, participó de su llegada a Barcelona y durante varios años también actuó como su representante y uno de sus principales consejeros.

Entre las numerosas respuestas que recibió la publicación apareció la de Colapinto. “Todos con vos siempre”, escribió el argentino junto con emojis de corazones y manos en señal de apoyo. Fue una frase corta, pero suficiente para expresar su acompañamiento en medio del dolor que atraviesa la familia Messi.

El gesto también tuvo un significado especial por la relación que ambos fueron construyendo públicamente. Colapinto nunca escondió que Messi era uno de sus grandes referentes deportivos. Antes del Gran Premio de Miami de este año había reconocido que tenía muchas ganas de conocerlo, aunque quería que el encuentro se produjera de forma natural y lejos de una acción exclusivamente publicitaria.

Finalmente, el encuentro llegó. A fines de abril, Colapinto visitó las instalaciones de Inter Miami y pudo compartir un momento con Messi y Rodrigo De Paul. Ya existían algunos acercamientos previos: el piloto le había enviado al rosarino una réplica de uno de sus cascos y entre ambos se habían producido elogios públicos. Días después volvieron a cruzarse durante el fin de semana del GP de Miami, donde Messi pasó por el paddock y felicitó al argentino después de su actuación.

La admiración de Colapinto quedó nuevamente expuesta durante el reciente Mundial. La propia Fórmula 1 llegó a definir a Messi como uno de los ídolos de infancia del piloto. Además, antes del GP de Bélgica, mientras Argentina se preparaba para disputar la final contra España, Franco ingresó al circuito de Spa-Francorchamps con una bandera que mostraba las imágenes de Messi y Diego Maradona, además de lucir durante aquel fin de semana una camiseta argentina con el número 10.

Por eso, el comentario de Colapinto no apareció como un gesto aislado. La relación entre ambos nació principalmente desde la admiración del joven piloto por uno de los máximos símbolos del deporte argentino y durante 2026 comenzó a transformarse en un vínculo personal más cercano.

Esta vez, lejos de las pistas y las canchas, Colapinto eligió simplemente estar presente. Cuatro palabras alcanzaron para acompañar a Messi en uno de los golpes más duros de su vida y volvieron a unir, desde otro lugar, a dos de las figuras argentinas de mayor exposición en el deporte mundial.