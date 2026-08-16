Las 3 mejoras clave que necesita el Alpine de Franco Colapinto para sumar puntos en Países Bajos

Alpine necesita mejorar de manera urgente en tres aspectos técnicos para aspirar a volver a sumar puntos en la Fórmula 1, después de casi un mes de receso de verano en esta temporada 2026. El Gran Premio de Países Bajos se avecina en el autódromo de Zandvoort y la escudería francesa liderada por Flavio Briatore continúa trabajando por estas horas con sus dos pilotos principales, que son el galo Pierre Gasly y el argentino Franco Colapinto.

De acuerdo con el reconocido portal especializado en automovilismo The Race, la escuadra con base en Enstone apunta fundamentalmente a evolucionar en cuanto a un equilibrio aerodinámico inconsistente (“una parte trasera muy inestable al entrar en las curvas, al acelerar”); una tracción deficiente y el subviraje irregular a la mitad de las curvas. Se trata de un paquete de actualizaciones que el staff anhela que mejoren a los dos coches lo más rápidamente posible, de cara a las doce competencias que todavía quedan en el año.

La caída del rendimiento de ambos monoplazas rosas en las últimas dos presentaciones y las mejoras de otros equipos, como Audi y Aston Martin por ejemplo, complicaron el presente en la Copa de Constructores. Alpine acumuló apenas cuatro unidades en las últimas cuatro carreras, por lo que precisa volver a estar en el nivel que tuvo al inicio de la vigente campaña.

Franco Colapinto tendrá el desafío de sumar puntos en Zandvoort.

¿Cuándo vuelve a correr Colapinto en la Fórmula 1?

La siguiente competencia será el domingo 23 de agosto a las 10 horas de Argentina, con el GP de Países Bajos en el autódromo de Zandvoort.

El calendario de la F1 en 2026: las carreras que faltan

Fecha de carrera Gran Premio / Circuito Detalles 23 de agosto GP de Países Bajos (Zandvoort) Formato Sprint 6 de septiembre GP de Italia (Monza) Carrera tradicional 13 de septiembre GP de España (Madrid) Debut del circuito urbano 26 de septiembre GP de Azerbaiyán (Bakú) Carrera en sábado 4 de octubre GP de Malasia (Sepang) Reemplazo confirmado 11 de octubre GP de Singapur (Marina Bay) Formato Sprint 25 de octubre GP de Estados Unidos (Austin) Carrera tradicional 1 de noviembre GP de Ciudad de México (Hermanos Rodríguez) Carrera tradicional 8 de noviembre GP de Brasil (Interlagos) Carrera tradicional 21 de noviembre GP de Las Vegas (Las Vegas Strip) Carrera en sábado 29 de noviembre GP de Catar (Lusail) Carrera tradicional 6 de diciembre GP de Abu Dabi (Yas Marina) Cierre de temporada

¿Cómo salió Colapinto en cada carrera de 2026?