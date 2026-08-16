Las 3 mejoras clave que necesita el Alpine de Franco Colapinto para sumar puntos en Países Bajos

Alpine necesita mejorar de manera urgente en tres aspectos técnicos para aspirar a volver a sumar puntos en la Fórmula 1, después de casi un mes de receso de verano en esta temporada 2026. El Gran Premio de Países Bajos se avecina en el autódromo de Zandvoort y la escudería francesa liderada por Flavio Briatore continúa trabajando por estas horas con sus dos pilotos principales, que son el galo Pierre Gasly y el argentino Franco Colapinto.
De acuerdo con el reconocido portal especializado en automovilismo The Race, la escuadra con base en Enstone apunta fundamentalmente a evolucionar en cuanto a un equilibrio aerodinámico inconsistente (“una parte trasera muy inestable al entrar en las curvas, al acelerar”); una tracción deficiente y el subviraje irregular a la mitad de las curvas. Se trata de un paquete de actualizaciones que el staff anhela que mejoren a los dos coches lo más rápidamente posible, de cara a las doce competencias que todavía quedan en el año.
La caída del rendimiento de ambos monoplazas rosas en las últimas dos presentaciones y las mejoras de otros equipos, como Audi y Aston Martin por ejemplo, complicaron el presente en la Copa de Constructores. Alpine acumuló apenas cuatro unidades en las últimas cuatro carreras, por lo que precisa volver a estar en el nivel que tuvo al inicio de la vigente campaña.
¿Cuándo vuelve a correr Colapinto en la Fórmula 1?
La siguiente competencia será el domingo 23 de agosto a las 10 horas de Argentina, con el GP de Países Bajos en el autódromo de Zandvoort.
El calendario de la F1 en 2026: las carreras que faltan
|Fecha de carrera
|Gran Premio / Circuito
|Detalles
|23 de agosto
|GP de Países Bajos (Zandvoort)
|Formato Sprint
|6 de septiembre
|GP de Italia (Monza)
|Carrera tradicional
|13 de septiembre
|GP de España (Madrid)
|Debut del circuito urbano
|26 de septiembre
|GP de Azerbaiyán (Bakú)
|Carrera en sábado
|4 de octubre
|GP de Malasia (Sepang)
|Reemplazo confirmado
|11 de octubre
|GP de Singapur (Marina Bay)
|Formato Sprint
|25 de octubre
|GP de Estados Unidos (Austin)
|Carrera tradicional
|1 de noviembre
|GP de Ciudad de México (Hermanos Rodríguez)
|Carrera tradicional
|8 de noviembre
|GP de Brasil (Interlagos)
|Carrera tradicional
|21 de noviembre
|GP de Las Vegas (Las Vegas Strip)
|Carrera en sábado
|29 de noviembre
|GP de Catar (Lusail)
|Carrera tradicional
|6 de diciembre
|GP de Abu Dabi (Yas Marina)
|Cierre de temporada
MÁS INFO
¿Cómo salió Colapinto en cada carrera de 2026?
- Fue 14° en Australia.
- Fue 10° en China.
- Fue 16° en Japón.
- Fue 7° en Estados Unidos (Miami).
- Fue 6° en Canadá.
- Fue 15° en Mónaco.
- Fue 10° en España (Barcelona).
- Fue 15° en Austria.
- Fue 9° en Gran Bretaña.
- Fue 10° en Bélgica.
- Fue 15° en Hungría.