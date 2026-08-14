Alpine expuso a Colapinto en un curioso juego sobre los deportes que no le gustan: "Fue horrible"

Después de haber quedado en el decimoquinto lugar del GP de Hungría, Franco Colapinto se prepara para volver a las pistas no este, sino el próximo fin de semana, cuando se dispute el Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1. Si bien el pilarense todavía no fue visto entrenando con Alpine, sí comenzó a ser más recurrente en las redes sociales del equipo, que sabe bien el potencial que tiene el piloto en Internet.

Tal es así que esta semana la escudería francesa hizo un posteo en su cuenta de X sobre el piloto argentino, a quien forzaron para participar de un juego en el que debía ponerle un ranking a los deportes. En concreto, lo que tenía que hacer Colapinto mientras firmaba autógrafos era decir qué disciplinas le gustaban, además de la F1, y sorprendió al manifestar su gusto por las carreras de lanchas.

Ahora bien, la entrevistadora le recordó su anterior visita al GP de Hungría 2025, ocasión en la que se puso la indumentaria de esgrima, un deporte que no parece haberle gustado demasiado. “Eso fue horrible. Es el peor deporte de la historia mundial”, advirtió Franco, que prosiguió señalando sus gustos, entre los que nombró ciclismo y tenis, aunque reconoció que ni siquiera conoce el bádminton.

Por otra parte, Colapinto también señaló que le gustan los deportes de lucha, como kung fu, taekwondo y boxeo, e incluso aseguró que es cinturón negro en la disciplina surcoreana. Lo gracioso es que, al estar la fábrica de Alpine en Enstone, el argentino no pudo evitar que surja una pregunta por el cricket, el deporte inglés por excelencia, a lo que respondió: “Cricket es una tragedia total”.

Cabe mencionar que el pilarense, además del automovilismo, es un apasionado del fútbol y un reconocido hincha de Boca Juniors, cuyos colores mostró en varias ocasiones por el paddock. También es un ferviente seguidor de la Selección Argentina, por lo que vivió con intensidad el Mundial 2026, que el equipo de Lionel Scaloni perdió con España en una final llena de polémicas en Nueva Jersey.

Colapinto suma 19 puntos en el campeonato.

¿Cuándo es la siguiente carrera de la F1?

Tras el GP de Hungría, la Fórmula 1 ingresará en el receso veraniego antes de la siguiente fecha, que se llevará a cabo en el Circuito de Zandvoort el próximo mes. Allí se desarrollará el Gran Premio de Países Bajos por la decimosegunda fecha entre el 21 y 23 de agosto bajo el formato sprint.