La Fórmula 1 no puede olvidar la maniobra de Colapinto para evitar un accidente: "Maravillados"

Durante la primera parte de la temporada, Franco Colapinto ha sido protagonista de varias maniobras memorables en la Fórmula 1, incluso quedándose con el premio al Mejor Adelantamiento del Mes en julio. Su doble rebase sobre Liam Lawson y Pierre Gasly en el GP de Bélgica quedó grabado en la retina de los fanáticos y también de los profesionales de la máxima categoría, que también recordaron otro notable momento.

Y es que durante la primera fecha del campeonato, el piloto argentino evitó un accidente que pudo haber sido un absoluto desastre cuando el Racing Bulls de Lawson se quedó trabado en la largada del GP de Australia. El neozelandés salía del octavo cajón y una falla en el turbo hizo que no pueda acelerar correctamente, de manera que comenzó a ser superado por los demás pilotos, entre ellos Colapinto.

El problema fue que el pilarense estaba tapado por otro coche y no llegó a ver al VCARB02 hasta que prácticamente lo tuvo encima, pero con el tiempo suficiente como para dar un milagroso volantazo hacia el interior de la recta. De hecho, Colapinto se encerró contra el muro para encontrar el hueco y esquivar a Lawson, una maniobra que había sorprendido a sus colegas cuando se dieron las repeticiones después de la carrera.

Este martes, a medio año de aquel suceso en el Circuito de Albert Park en Melbourne, las redes sociales de la F1 recordaron la maniobra del piloto de Alpine junto con el video a bordo del A526. “Todavía estamos maravillados con esta salvada de Franco en los primeros momentos de la temporada”, escribieron desde la cuenta de X, incluyendo la reacción de George Russell, quien fue el ganador de aquella primera fecha.

Además, el video fue subido también a la cuenta oficial de Instagram, donde se agregó el texto “¿Cómo hizo para hacer esto?”. Por otra parte, la descripción del posteo agregó algo de información sobre lo que sucedió y reconoció que todavía se preguntan en la F1 cómo fue que pudo realizar esa maniobra: “Sucedió a pocos metros del inicio de la temporada, y todavía nos estamos rascando la cabeza sobre cómo @francolapinto hizo esto”.

El pilarense no sumó puntos en Melbourne.

¿Cuándo es la siguiente carrera de la F1?

Tras el GP de Hungría, la Fórmula 1 ingresará en el receso veraniego antes de la siguiente fecha, que se llevará a cabo en el Circuito de Zandvoort el próximo mes. Allí se desarrollará el Gran Premio de Países Bajos por la decimosegunda fecha entre el 21 y 23 de agosto bajo el formato sprint.