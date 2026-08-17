El motivo por el que Flavio Briatore decidió postergar la renovación de Franco Colapinto: "En espera"

A tan solo una semana para la reanudación de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Países Bajos, el futuro de Franco Colapinto sigue con un halo de incertidumbre debido a la ausencia de la renovación. El buen rendimiento mostrado en las once fechas que formaron parte de la primera parte del calendario hicieron creer que Alpine iba a aprovechar el descanso para cerrar un acuerdo con el pilarense, pero eso no sucedió.

Hace unos días, Flavio Briatore advirtió que no pensaba en armar la dupla para la siguiente temporada por el momento debido a que estaba concentrado en mejorar el rendimiento del A526, que se ha visto superado por Racing Bulls en las últimas fechas. Sin embargo, un especialista de la F1 reveló que el nuevo contrato estaba listo para firmarse, pero el italiano decidió poner en pausa todo el proceso.

De acuerdo con Marc Limacher, el equipo galo planeaba darle una renovación de un año con posibilidad de extender el vínculo hasta 2028 al pilarense, pero el empresario optó por esperar a si surgía una alternativa. “Alpine ha preparado un contrato 1+1 para Franco Colapinto. El acuerdo está en espera en este momento. Briatore parece estar esperando una oportunidad en el mercado de pilotos”, afirmó el especialista en su cuenta de X.

Y es que solamente McLaren, Ferrari y Cadillac confirmaron sus duplas para el próximo año, mientras que Red Bull y Alpine apenas tienen confirmado un piloto, por lo que quedan muchas opciones de cara al 2027. A eso se suman los rumores sobre ciertos traspasos, como una posible salida de Carlos Sainz de Williams o de Fernando Alonso de Aston Martin, nombres que podrían llegar a generar interés en Enstone.

A pesar de esto, Briatore ha señalado que está contento con el equipo actual, aunque todo sigue sujeto a los resultados que muestre Colapinto en la segunda parte de la temporada y, sobre todo, a la recuperación del quinto lugar en la tabla de constructores. Cabe mencionar que el objetivo principal de Alpine es cerrar el año como líder de la zona media, por lo que superar a Racing Bulls podría ser la clave para el argentino.

Colapinto suma 19 puntos en la temporada.

Copa de Constructores de la F1 tras el GP de Hungría 2026