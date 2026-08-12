Flavio Briatore lanzó un agudo dardo contra la efectividad de Aston Martin: "No son tan competitivos"

La nueva era de la Fórmula 1 le sentó bien a Alpine, que comenzó una nueva etapa con las unidades de potencia de Mercedes después de haber pasado años con la ineficaz motorización de Renault. Sin dudas, el cambio surtió efecto, ya que el equipo galo pasó de estar en el fondo de la tabla a liderar la zona media en esta temporada, aunque perdió el quinto lugar a manos de Racing Bulls tras el GP de Hungría.

El segundo equipo de Red Bull venía mejorando a pasos agigantados a la vez que la escudería francesa comenzaba a retrasarse con las actualizaciones, algo que marcó la diferencia en el cierre de la primera parte del calendario. Ahora bien, otro factor importante en Budapest fue la mejora de Aston Martin, que estrenó la segunda versión del AMR26 y terminó con sus dos pilotos delante de Franco Colapinto y detrás de Pierre Gasly.

Si bien la escudería británica no sumó puntos en el Hungaroring, su rendimiento ha generado alerta en el equipo de Enstone, aunque Flavio Briatore considera que todavía no han demostrado su competitividad. En una reciente entrevista con The Race, el asesor de Alpine se refirió a las instalaciones de sus rivales y, poniendo como ejemplo a Aston Martin, advirtió que mayores recursos no se traducen en mejores resultados.

“No sé qué tienen los demás. Sí, quizás alguien tenga una mejor infraestructura. Pero también vemos el ejemplo de Aston Martin, con las mejores instalaciones del mundo y el mejor ingeniero del mundo. No son tan competitivos”, afirmó el italiano. Y es que los británicos ahora tienen entre sus filas a Adrian Newey, padre de los mejores monoplazas que salieron de Red Bull, algo que por el momento no ha surtido efecto.

Al cabo de once fechas disputadas, Aston Martin se encuentra en el penúltimo lugar de la tabla con tan solo un punto, lo que demuestra que todos los avances tecnológicos y contrataciones de primer nivel siguen sin rendir en Silverstone. Por eso, Briatore trazó un paralelismo con Alpine y remarcó lo más importante desde su punto de vista: “Todo se reduce a que la gente tiene que creer que es posible ganar. Hay que poner todo el esfuerzo”.

Aston Martin apunta a mejorar en la segunda mitad del año.

Copa de Constructores de la F1 tras el GP de Hungría 2026