Vuelve la Fórmula 1: el cronograma para seguir a Franco Colapinto en el Gran Premio de Países Bajos

Después de un casi un mes libre de competición, la Fórmula 1 volverá este fin de semana con la disputa del Gran Premio de Países Bajos en el marco de la decimosegunda fecha de la temporada, a la que Franco Colapinto llega tras el decimoquinto lugar en Budapest. Se trata de la primera cita tras el parate por el verano europeo, por lo que será una jornada clave para el pilarense, que todavía debe sellar la renovación de su contrato.

En esta oportunidad, la sede será el Circuito de Zandvoort, caracterizado por su extensión de más de 4000 kilómetros y sus curvas rápidas y técnicas, además de algunos sectores emblemáticos, tales como Scheivlak en las curvas 7 y 8, Slotemakerbocht en la 5 y la Arie Luyendijk, la curva final conocida por su peralte extremo de 18 grados. Con formato de carrera sprint, la acción comenzará el viernes con una única sesión de prácticas libres, seguida por la clasificación de la sprint, que se correrá el sábado antes de la qualy.

Para el piloto argentino, será la segunda presentación en el trazado neerlandés desde su debut en la máxima categoría, con el antecedente del año pasado en el que quedó al borde de los puntos con el decimoprimer lugar al mando del A525. Quitando ese registro, lo cierto es que Colapinto tiene buenos recuerdos en Zandvoort, donde consiguió importantes puntos en las categorías inferiores e incluso un par de podios.

El primer registro de Franco en este circuito fue en la Fórmula Renault 2020, con un sexto lugar en la carrera corta y un tercer puesto en la larga, mientras que su siguiente visita llegó recién en 2022 durante su primer año en F3. En aquella ocasión, el pilarense terminó decimotercero en la primera carrera, pero luego se subió al podio con otro tercer lugar en la principal, todavía con los colores del equipo local Van Amersfoort Racing.

Aquella fue la última vez en la que el Colapinto sumó en Zandvoort, ya que quedó la F3 no volvió a Países Bajos en 2023 y no llegó a correr allí en F2. Cabe recordar que el argentino necesita seguir sumando para asegurarse la renovación de su contrato en Alpine en 2027, de manera que es esperable que salga con intenciones de comerse la pista este fin de semana.

El argentino volverá volver a la zona de puntos.

Horarios del GP de Países Bajos 2026 de F1

La próxima parada de la Fórmula 1 será en el Circuito de Zanvoort, donde se disputará el Gran Premio de Países Bajos este fin de semana por la decimosegunda fecha. A continuación, los días y horarios: