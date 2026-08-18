Atención, Franco Colapinto: se filtraron las mejoras que tendría preparadas Alpine para el GP de Países Bajos

La nueva era de la Fórmula 1 había tenido un buen comienzo para Alpine, que encontró un salto de calidad con las unidades de potencia de Mercedes y un buen diseño en el A526 que le sirvió al inicio de la temporada para colocarse como líder de la zona media. Sin embargo, la labor de llegar a los puntos se hizo cada vez más compleja para Franco Colapinto y Pierre Gasly con el correr de las fechas y las mejoras de los rivales.

Ambos pilotos venían advirtiendo de la necesidad de actualizaciones, una carencia que finalmente le pasó factura a la escudería francesa, que se vio superada por Racing Bulls en la tabla de constructores tras la cita en Budapest. A casi un mes desde entonces, la máxima categoría reanudará el campeonato este fin de semana con la disputa del Gran Premio de Países Bajos y la gran incógnita es cómo llegará Alpine a la decimosegunda fecha.

En este sentido, un informe publicado por The Race indica que el equipo galo presentará un paquete de mejoras para la visita al Circuito de Zandvoort, aunque todavía no se sabe con exactitud cuáles serán los cambios en el monoplaza. No obstante, basándose en las declaraciones de Gasly tras el GP de Hungría, el reconocido medio apuntó a los mayores inconvenientes que venía arrastrando el A526 como foco de las actualizaciones.

“Un equilibrio aerodinámico inconsistente —‘una parte trasera muy inestable al entrar en las curvas, al acelerar’—, una tracción deficiente y el subviraje a mitad de curva son los principales problemas”, dice el informe. A pesar de no tener información clara con respecto a las mejoras, la nota señala el optimismo creciente que hay en la sede de Enstone, donde se espera vislumbrar un salto de calidad con respecto a la última fecha.

Por último, el medio británico celebró la mejora de rendimiento que ha mostrado Alpine con respecto a la temporada pasada, pero, en la misma línea, advirtió la importancia que tiene el paquete para el equipo. “Sí, puede parecer que solo se trata de un paquete de mejoras, pero en realidad hay mucho más en juego para Alpine en Zandvoort”, cerró.

Colapinto suma 19 puntos en la temporada.

Copa de Constructores de la F1 tras el GP de Hungría 2026