Franco Colapinto al podio: la Fórmula 1 reconoció al piloto de Alpine en un nuevo ranking

A tan sólo unos días de la reanudación del campeonato del mundo, la Fórmula 1 palpita lo que será el Gran Premio de Países Bajos que se disputará este fin de semana en el Circuito de Zandvoort. Después de un parate de casi un mes tras el GP de Hungría, las redes sociales de la competencia se han nutrido en base a curiosidades, entrevistas y, sobre todo, estadísticas, justo un tema que ha tratado uno de los últimos posteos.

Este lunes, la máxima categoría subió un ranking a sus redes sociales con la cantidad de vueltas completadas por piloto, un valor en el que uno de los destacados de la primera mitad del año ha sido Franco Colapinto. Y es que el piloto argentino es de los pocos que han completado todos los Grandes Premios que ha disputado, de manera tal que suma un total de 665 giros desde Australia hasta Hungría.

Con tal estadística, el pilarense se ubica en el tercer lugar del ranking, solamente superado por Lewis Hamilton, que lidera con 673, y Andrea Kimi Antonelli, segundo con 668. El hecho de que Franco tenga menos vueltas que los pilotos de Ferrari y Mercedes se debe a las vueltas que le quitaron los punteros en algunas fechas, de manera tal que completó el recorrido con menos vueltas que las establecidas.

Ahora bien, detrás del piloto de Alpine aparece Esteban Ocon en el cuarto lugar con 662, seguido por Charles Leclerc para cerrar el Top-5 con 655. Si bien la F1 suele publicar a los diez mejores en este tipo de posteo, lo cierto es que para esta oportunidad se conformó con los ocho destacados, que se completan con Liam Lawson (617), Pierre Gasly (615) y Gabriel Bortoleto (609).

Cabe mencionar que Colapinto no ha sufrido ni un solo abandono en la presente temporada, ni siquiera en las carreras sprints, un apartado en el que todavía no ha logrado sumar desde su arribo a la máxima categoría con Williams en 2024. No obstante, el argentino tendrá la oportunidad de hacerlo este fin de semana en Zandvoort, donde se disputará la quinta y penúltima sprint de la temporada.

Así está el ranking de vueltas completadas en 2026.

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