Qué pasó entre Franco Colapinto y Maia Reficco: los últimos rumores que circulan

Franco Colapinto y Maia Reficco atraviesan semanas de incertidumbre. Después de varios meses de noviazgo, la pareja dejó de mostrarse públicamente como lo hacía al comienzo de la relación y comenzaron a crecer las versiones sobre una posible crisis y separación. Se trata de un vínculo que tomó mucha trascendencia mediática por lo que viene siendo la trascedencia internacional del piloto pilarense.

Este año logró ser por primera vez titular en un equipo de la máxima categoría, donde sumó puntos en varias carreras. Y no ha evitado mostrarse públicamente en varias ocasiones con la joven actriz. Pero algo que se había vuelto normal es cada vez menos frecuente. Y en las últimas semanas Colapinto se ha mostrado enfocado más que nada en su estadía en la F1, donde se juega mucho las próximas semanas.

Qué se sabe sobre la posible separación de Franco Colapinto y Maia Reficco

La versión sobre el final de la relación había sido difundida por Pepe Ochoa en LAM (América TV), cuando aseguró que la pareja atravesaba una crisis. “Él está en una crisis personal muy fuerte”, explicó el periodista, quien también señaló que Colapinto estaba muy involucrado sentimentalmente con la actriz, pero que no podía dedicarle “ni la energía ni el lugar que ella se merece como novia”.

Franco y Maia hace mucho no se muestran juntos.

Ochoa había aportado además otro dato que daba cuenta del supuesto distanciamiento entre ambos: “Él hace mucho tiempo que no la ve”, afirmó en el programa conducido por Ángel de Brito. Desde entonces, la ausencia de imágenes compartidas y de apariciones conjuntas alimentó las versiones sobre una ruptura.

La última vez que se los vio juntos públicamente fue durante el Gran Premio de Mónaco, el domingo 7 de junio. También circularon versiones que ubicaban a Reficco en el Gran Premio de Barcelona el fin de semana siguiente, aunque con un perfil mucho más bajo. Incluso trascendió que ambos habrían sido vistos en las inmediaciones de un restaurante y que la actriz habría estado llorando, una versión que contribuyó a aumentar las especulaciones.

El detalle sobre el cumpleaños de ambos

A esto se sumó otro detalle señalado por la cuenta de Instagram @f1gossip._.monger: mientras Reficco saludó públicamente a Colapinto por su cumpleaños, el piloto no habría hecho lo mismo cuando llegó el cumpleaños de la actriz. Un detalle que mostraría que hay un claro distanciamiento entre ambos, lo cual no fue confirmado por ninguna de las dos partes en estas semanas.

El posteo que likeó Colapinto.

Ahora, un gesto del piloto argentino de Fórmula 1 en las redes sociales volvió a poner el vínculo bajo la lupa. Colapinto le dio “me gusta” a una reciente publicación de Reficco en Instagram y el detalle fue rápidamente advertido por sus seguidores, que volvieron a especular con una posible reconciliación.

No obstante, ninguno de los dos confirmó públicamente una reconciliación ni brindó detalles sobre el estado actual de la relación. El “me gusta” de Colapinto puede ser una señal de acercamiento, pero también podría tratarse simplemente de un gesto cordial entre dos personas que compartieron una relación. Así, la posibilidad de una segunda oportunidad permanece, por ahora, en el terreno de las especulaciones.