GP de Italia: la historia de Monza que une a Juan Manuel Fangio y Franco Colapinto

El Autodromo Nazionale di Monza es uno de los circuitos más emblemáticos de la Fórmula 1 junto con Silverstone, Mónaco y Spa-Francorchamps, a tal punto de que es de los pocos que ha estado desde la primera edición del campeonato del mundo. La importancia del GP de Italia tiene un valor extra, puesto que fue la sede de la definición del título en 1950, cuando Juan Manuel Fangio fue uno de los protagonistas.

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De hecho, la leyenda de Balcarce obtuvo el subcampeonato en aquella temporada después de haber sufrido un problema en el motor del Alfa Romeo que lo obligó a abandonar, algo que hizo que pierda el título con Giuseppe Farina. Como resultado, Fangio quedó a tres puntos del italiano, que se convirtió en el primer campeón de la F1, aunque la figura del argentino quedó marcada con sus tres victorias que lo dejaron al borde de la corona.

En este sentido, aunque el “Chueco” tuvo que esperar al 1951 para su primera consagración, aquella carrera en Monza marcó un antes y un después en su carrera, tal como sucedió muchos años después con Franco Colapinto. Y es que el mítico circuito italiano fue el escenario en el que el pilarense tuvo su debut absoluto en la máxima categoría en 2024, cuando reemplazó a Logan Sargeant en Williams para el cierre de temporada.

Aquella primera presentación de Colapinto fue clave para causar una buena impresión, ya que cruzó la línea de meta en el decimosegundo lugar, bastante cerca de los puntos para ser su carrera debut. De hecho, el argentino hasta el momento no ha sumado en la F1 en sus visitas a Monza, siendo esta su tercera visita en la que buscará meterse entre los diez primeros y repetir la estadística que marcó la relación de Fangio con el GP de Italia.

Lo que sucede es que el pentacampeón del mundo no pudo sumar en ninguna de sus dos visitas iniciales a Monza, con abandonos en 1950 y 1951 hasta que llegó la victoria en 1953 después de no haber participado en 1952. El argentino obtuvo su único triunfo del año en el trazado italiano y luego volvió a ganar en 1954 y 1955, años de su segundo y tercer título respectivamente, mientras que en 1956 y 1957 terminó en el segundo puesto dentro del podio.

Colapinto buscará sus primeros puntos en Monza.

Horarios del GP de Italia 2026 de F1

Tras el GP de Países Bajos, la próxima parada de la Fórmula 1 será en el Autodromo Nazionale di Monza, donde se disputará el Gran Premio de Italia entre el 4 y 6 de septiembre por la decimotercera fecha. A continuación, los días y horarios: