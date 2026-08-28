La nueva marca de Franco Colapinto que metió dentro de un Top-10 histórico de la Fórmula 1

Después de su buen debut en la Fórmula 1 con Williams en 2024, Franco Colapinto logró llamar la atención de Flavio Briatore, quien lo terminó fichando para Alpine a inicios del 2025, incluso ante la imposibilidad de darle un asiento de manera inmediata. Por aquel entonces, el equipo galo ya había confirmado a Jack Doohan al volante, pero los errores del australiano hicieron que el empresario italiano decidiera desplazarlo después de tan solo seis fechas.

Así, el piloto argentino se subió al A525 para tener su debut con Alpine en el GP de Ímola, en el que terminó en el decimosexto lugar y no logró sumar puntos, una constante que se repitió en toda esa temporada. A pesar de eso, Colapinto se ganó la renovación, en parte por su regularidad de mantenerse en pista, algo que todavía se mantiene incluso tras el GP de Países Bajos, que se corrió este fin de semana en Zandvoort, donde terminó en el decimocuarto lugar.

Lu curioso es que su actuación en el trazado neerlandés lo colocó dentro del Top-10 de los pilotos con mayor cantidad de carreras terminadas de manera consecutiva en la historia de la máxima categoría. Y es que desde su primera presentación con la escudería francesa en el Autodromo Enzo e Dino Ferrari el pilarense no ha abandonado ni una carrera, cumpliendo todas las vueltas en cada Gran Premio que ha comenzado, llegando a un total de 29 citas al hilo.

Y es que con esta actualización, se colocó entre los diez primeros de la tabla histórica al igualar a Fernando Alonso y Charles Leclerc, quienes completaron 29 carreras entre los GPs de China 2013-Bélgica 2014 y España 2024-Hungría 2025, respectivamente. Dicho ranking es liderado por Lewis Hamilton con 62 fechas seguidas, seguido por Oscar Piastri (44) y Max Verstappen (43).

Ahora bien, cabe mencionar que esta estadística no contempla las carreras sprints, en las que Colapinto sí tuvo abandonos, puesto que se trata de una modalidad nueva que no puede compararse estadísticamente con años anteriores. Además, el piloto de Alpine no pudo largar en el GP de Gran Bretaña 2025, pero no es contabilizado como abandono debido a que nunca pudo iniciar la carrera, de manera tal que no interrumpe su racha.

El argentino suma 19 puntos en la temporada.

Los pilotos con más carreras terminadas de manera consecutiva