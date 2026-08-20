Tras ser desplazado por Franco Colapinto: la nueva oportunidad de Jack Doohan para volver a la Fórmula 1

Antes del arribo de Flavio Briatore a Alpine, una de las últimas movidas de la cúpula directiva anterior fue confirmar a Jack Doohan como reemplazante de Esteban Ocon, quien se perdió la renovación para 2025. Sin embargo, la irrupción de Franco Colapinto complicó al oceánico, que tuvo su debut oficial en la Fórmula 1 en el GP de Abu Dhabi 2024 por la última fecha y dejó ciertas dudas ante la mirada del empresario italiano.

Y es que Briatore ya se había fascinado con lo que había mostrado el piloto argentino en las últimas nueve carreras del año con Williams, de manera que estaba seguro de que iba a ficharlo. La presencia de Doohan como piloto titular hizo que Colapinto arribe al equipo galo como piloto de reserva, aunque la presión sobre el australiano lo llevó a groseros errores y una falta de rendimiento que lo dejaron afuera de la F1 en tan solo seis fechas.

Fue así como el pilarense se subió al A525 a partir de la séptima fecha como reemplazante de Doohan, que se pasó un tiempo en la lista de espera de la escudería francesa hasta que comenzó a alejarse de la máxima categoría. Tal es así que la desvinculación finalmente se hizo efectiva en enero, cuando se separó completamente de Alpine con la esperanza de encontrar otra vía para regresar a la competencia.

Dicha vía no tardó demasiado en aparecer, puesto que el oceánico se sumó a Haas como piloto de reserva, rol que comparte con Ryo Hirakawa, otro de los que pasaron por Alpine el año pasado. Si bien sus chances de volver a la titularidad en la F1 parecen lejanas, Jack recibió una buena noticia esta semana al confirmarse su participación en un test con monoplazas anteriores que se llevará a cabo en Jerez el próximo mes.

La escudería estadounidense aprovechará la visita a Madrid para el nuevo GP de España, programado para el 13 de septiembre, para visitar Jerez en la semana siguiente y darle tiempo en pista a Doohan. No obstante, vale la pena aclarar que estas pruebas no garantizan su regreso a la F1, sobre todo porque Haas mantendría a Oliver Bearman y, aunque es cierto que se duda de la continuidad de Esteban Ocon, también se barajan otras opciones como Leonardo Fornaroli y Rafael Cámara.

El australiano se sumó a Haas en febrero.

El piloto que vuelve a la F1

Una de las novedades de la semana fue la lesión de muñeca de Isack Hadjar, quien no podrá estar al mando del RB22 en el GP de Países Bajos, de manera que Liam Lawson ocupará su lugar en Red Bull. Como consecuencia de esto, se liberó momentáneamente un asiento en Racing Bulls que será ocupado por Yuki Tsunoda, quien tendrá su regreso a la F1 después de haber perdido su asiento como compañero de Max Verstappen.